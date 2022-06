Centros de salud tienen ya esperas de un mes para hacerse análisis a las puertas del verano

La Atención Primaria del área sanitaria de Vigo se encuentra en los momentos previos a su época más temida: el verano. Y es que en los meses estivales los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada (PAC) trabajan con mucho menos personal sanitario porque los trabajadores se cogen vacaciones y en muchas ocasiones no es posible sustituirlos. Pero la situación es ya preocupante a falta todavía de dos semanas para que comience julio. Porque aunque las demoras para pedir cita con el médico de familia apenas existen en la mayoría de centros de salud, otra cosa muy distinta son las esperas para hacerse analíticas, las pruebas más comunes que se piden desde Atención Primaria. En algunos ambulatorios de la ciudad hay que aguardar un mes, e incluso más, para que te hagan un análisis de sangre o de orina (siempre que no sean de carácter urgente, que se hacen en el momento o al día siguiente).

Por ejemplo ayer, desde el servicio de administración de A Doblada se informaba a FARO que no había citas disponibles para una analítica hasta el 12 de julio. La espera es todavía mayor en el centro de salud de Teis, uno de los que tienen más actividad en la ciudad. “Estamos con una demora para analíticas de entre 30 y 35 días aproximadamente, lo que es un dato preocupante e inusual. Lo estamos analizando para comprender por qué está pasando esto”, explica el doctor José Luis López Vilar, jefe del centro de salud de Teis.

En la actualidad hay una importante demanda de analíticas, pedidas por los médicos de cabecera para comprobar el estado de muchas personas que durante los dos años de pandemia se mantuvieron alejadas del sistema sanitario por temor o por las dificultades para pedir citas y también las solicitadas desde los especialistas del hospital. “Debido a las demoras en las citas en las consultas externas hospitalarias provocadas por la pandemia, ahora se están acumulando las peticiones de pruebas que llegan desde los especialistas. Y hay veces que llegan duplicadas. Por ejemplo el endocrino pide para un paciente unos determinados indicadores, y el médico digestivo otros, por lo que se dan citas diferentes para hacerse analíticas cuando se podía realizar en un mismo día”, explica López Vilar.

Para poder atender toda la demanda actual de pruebas, el centro de salud de Teis destina a cinco de las nueve enfermeras de cada turno a extraer sangre de los pacientes, proceso que se realiza siempre a primera hora de la mañana para que las muestran estén listas cuando las vayan a recoger para trasladarlas a los laboratorios del Cunqueiro. En este ambulatorio son conscientes de que no pueden asignar más personal a analíticas para que no queden cojos de enfermeras en consultas y en otras asistencias sanitarias. Habrá que ver por tanto qué sucede en verano, cuando habrá sanitarios de vacaciones, si la espera para hacerse análisis crece todavía más. La demora sin embargo es variable dependiendo del centro de salud. En A Doblada y Teis la cita para la analítica tarda un mes, pero en Pintor Colmeiro son dos semanas y en Rosalía de Castro-Beiramar unos trece días.

De lo que sí advierten los médicos de familia es del uso abusivo que algunos paciente están haciendo de las citas en Atención Primaria. “La gente viene por todo, y a veces cuando llegan a consulta dicen que ya no saben por qué habían pedido cita”, asegura el jefe de servicio del centro de salud de Teis. El sistema actual permite solicitar una atención médica por teléfono o presencial. En el segundo caso, hay pacientes que deciden no esperar y acudir directamente por la vía de urgencias, y otros directamente que no aparecen, bien porque se olvidan o porque solucionaron por otras vías el motivo de su consulta. Por lo general, la mayoría de llamadas realizadas en atenciones telefónicas, sin embargo, sí que se responden prácticamente al cien por cien.