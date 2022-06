La violencia contra la mujer sigue oculta o bien se denuncia menos porque se registran menos casos. La posible doble lectura en la caída de los delitos de malos tratos ha tropezado este año con una realidad bien distinta: los casos de malos tratos no solo crecen sino que suman la cifra más alta desde hace un lustro. El juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Vigo, uno de los dos especializados que hay actualmente en Galicia, contabilizó en el primer trimestre de este 2022 un total de 293 delitos por violencia de género, o lo que es lo mismo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron más de tres diarios.

Una subida del 40%

Una cifra así no se contabilizaba desde 2017, cuando fueron 309 los hechos denunciados por las víctimas. Lo cierto es que, a efectos o no de la pandemia, los datos de este juzgado, se mantenían a la baja, registrándose en el mismo periodo de 2021, 207 delitos por violencia de género –un 40% menos que la actual–, o en 2019 o 2018 con 230 y 260 casos respectivamente.

Lesiones y quebrantamientos

Las lesiones y el maltrato a la mujer suman gran parte de estos delitos, 186 concretamente, seguidos del quebrantamiento de penas o medidas, con 25 denuncias, delitos contra el honor, 18 denuncias o contra la libertad o indemnidad sexual, otras cinco denuncias.

Órdenes de protección

En cuanto a estas medidas de protección, el juzgado vigués especializado en malos tratos recibió un total de 55 peticiones de alejamiento o prohibición de comunicación, de las que fueron concedidas 30 y denegadas las 25 restantes. En el cómputo global, el de Vigo es el 15º partido judicial de las 431 demarcaciones de España que más órdenes de protección deniega, según los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial.

Sobreseimientos

¿Qué ocurre con estas denuncias? El recorrido judicial, en casi el 60% de los casos, termina con un auto de sobreseimiento provisional; es decir, seis de cada diez denuncias se archivan por falta de pruebas. Y es que uno de los peores estigmas de la violencia machista es que sucede en el propio hogar familiar, sin testigos ni forma de probar los hechos delictivos.

Condenas

Un dato a tener también muy en cuenta es que la práctica totalidad de los casos que sí llegan a juicio acaba con la condena del varón –32 condenados de 38 enjuiciados–.

Causas civiles

En cuanto a los procedimientos civiles, esto es divorcios o procesos de separación que tramita el juzgado de violencia sobre la mujer por haber presentado una denuncia previa, fueron 22 los procedimientos presentados en este trimestre. Destaca la suspensión del régimen de visitas en hasta 5 ocasiones por malos tratos del padre del menor hacia la madre.

Ninguna denuncia partió de las familias

De los numerosos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial en relación a la violencia machista es la interposición de estas denuncias. Al frente de casi el 90% de ellas se encuentra la propia víctima tras la personación de agentes de policía, en 35 casos fue por intervención directa policial; y en tan solo 9 la mujer acudió directamente hasta los juzgados para la interposición de la denuncia.

Lo que llama la atención es que en ningún caso, la denuncia había sido presentada por la familia o entorno de la víctima de violencia de género, bien por pasividad o por desconocer la situación de la mujer. Es una cifra no esencialmente llamativa con respecto a otros años pero no por ello menos importante.

Dispensa a no declarar

La estadística arroja otro dato como el que un total de 8 mujeres se acogieron a la dispensa de no declarar contra sus maltratadores. Si ocurre esto y los jueces no cuentan con otras evidencias –testigos o un parte sanitario de lesiones por ejemplo– el caso se verá abocado al sobreseimiento o absolución. En todo el 2020 fueron un total de 300 mujeres las que optaron por no declarar contra sus agresores.