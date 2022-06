Querido Benito Santos, jesuita, cura obrero de larga trayectoria. Digo querido porque, aunque nos vemos de pascuas en flores, tú siempre irradiaste afecto y destilaste admiración por tu coherencia y esa vida tuya al servicio de los demás. Me informa Xurxo Rodríguez de que va hoy a presentar un acto en el que, a la par de dar fe de un libro de Teresa García y Abraham Canales, será un acto de reconocimiento a tu persona, ahora que tienes ya 83 años. Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo es el título, del libro, y habla de ese movimiento cristiano, y obrero, la HOAC, en que tú militaste. Estoy releyendo al calor de este acto esas memorias que hace seis años te publicamos en FARO, que hablan de tu vida desde que naciste en la cambadense parroquia de Corvillón, allá en 1939. Pena que no puedan leerlas en ese acto los que asistan, para que sepan de tu talante, de tu apuesta vital por el hombre mano a mano, codo con codo en el tajo. Claro, cómo no van a faltar, tras las cantigas del coro Voces Graves de Vigo, tu excompa en Ascón y en la Uso Guillermo Fontán, que hará memoria, o Luis Calvo, ex de Citroën y animador del grupo teatral Rueiro, o Obdulia Veiga y Antón Bouzas, que te conocen. Bien te lo mereces, aunque tu sencillez lo rechazara.

Néstor reabre La Goleta ¡Pardiez, Néstor Torres, no es que estés en la edad juvenil de los emprendedores pero lo parece, por tu trayectoria! Mañana inauguras, junto a tu Verónica, desde las 6 de la tarde, La Goleta, ahí en Luis Taboada, que volviste a la vida tras años cerrada y ahora le das tu propio sello. Pero es que yo te recuerdo hace años, tras llegar a España desde Argentina, regentando el hotel Princesa de la calle Fermín Penzol, y luego adquiriendo el restaurante Fai Bistés de la calle Real, y después a La Colegiala, ante la iglesia Colegiata, y ahora a La Goleta. Menos el Princesa, tienes todo a la vez, encima, arriesgas tus huesos en el rugby veterano y, con tantas responsabilidades, eres un hombre tranquilo. ¿De dónde sacas el tiempo? La Goleta, tu primer trabajo de meses en España, ahora es tu reto. Desde la mañana, con desayuno, a la noche como pub. ¡Pardiez! Y tres libros muy nuestros Acabé de leer El horrible destino del alemán de Leirín, de Félix Bello, que habita en Vigo, una novela rural. Estoy leyendo con asombro el firmado por Juan Eslava Galán y Antonio Piñero, Viaje a Tierra Santa, en el que deduzco que la pluma alada es de Eslava pero no sería nada sin la inmensa información que sobre la Biblia, su historia y esos lugares le presta Piñero, que vive en Baiona. Consiguen un libro que novela un encuentro entre dos personajes que te informan de la Biblia y esos lugares, desmitificándolos, en un relato atractivo. Y ahora me acaba de llegar el libro del vigués Santi Ferragud, al que vimos en Los Temples en la movida de los 60, en Xardín Desordenado actualmente musicando a poetas gallegos y ahora con este libro. Todo chega desde o mar, que promete. Lo leeremos.