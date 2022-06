Pesqueros gallegos, al rescate de aviones militares derribados

A mediados de los años noventa, al historiador y lingüista Juan Carlos Salgado le contaron una anécdota que lo dejó descolocado. El pariente de un buen amigo recordaba haber visto en su juventud una escena bélica sin precedentes en su villa natal, Carballo. Un avión cuadrimotor incendiado surcó durante varios minutos el cielo coruñés hasta perderse en lo que parecía su precipitación hacia el mar. Tras él, otro aeroplano beligerante lo seguía en lo que parecía ser la escena de una emboscada. Conocer el año en el que aconteció aquello aporta el contexto necesario para interpretar la situación: 1942, el ecuador de la Segunda Guerra Mundial.

“Aquela historia deixoume tan intrigado que decidín, xunto con outros compañeiros, comezar a tirar do fío”, recuerda Salgado, que se remonta a aquella época para explicar cómo surgió la idea de hacer el libro que guarda esta y otras historias. Lleva por título Escala en España y es un trabajo documental exhaustivo que pretende arrojar luz sobre todo lo que tiene que ver con la aviación beligerante del espacio de la Commonwealth en el Estado español durante la Segunda Guerra Mundial. Tragedias, enfrentamientos, aeroplanos y pilotos en una época en la que el Franquismo más represor ocultaba a la sociedad española cualquier relación no controlada de la Dictadura con las potencias del Eje, incluso cuando el norte de la Península Ibérica solo servía de campo de batalla fortuito, como en el caso que abre este reportaje.

Ese fue, precisamente, el primer obstáculo que se encontraron Salgado y su compañeros: “Na hemeroteca española da época apenas existe información destes incidentes de aviación por esa man de ferro da censura”. Al chocarse con esa barrera, decidieron acudir a fuentes documentales primarias entre las que también se incluyen instituciones extranjeras. Así, pasaron más de veinte años hasta que el libro vio la luz y, en él, también hay espacio para contar qué paso entonces en terreno gallego.

Ataques en el norte del país

Aunque en el extenso trabajo des estos especialistas en historia militar hay varias referencias a Galicia y a Vigo, hay una historia que destaca sobre el resto y que tiene a dos barcos pesqueros como héroes protagonistas.

Ocurrió en la primavera de 1943. Un bombardero Armstrong Whitworth Whitley despegó recién llegada la luz de la mañana del aeropuerto de St Eval, en una de las zonas más meridionales del Reino Unido. Su misión era efectuar un vuelo de control para patrullar las aguas del Golfo de Vizcaya. ¿El objetivo? Mantener a raya a los submarinos alemanes que merodean las costas de la Europa aliada. Pero no lo lograron. Recién llegado el mediodía, los aviadores británicos divisaron el submarino alemán U-459, toda una referencia en el naval nazi que llevaba dos años operativo y siendo clave en los “ataques en manada”, una táctica patentada por los alemanes para atacar de forma masiva convoyes estratégicos. Para tratar de acabar con él, el bombardero inglés ejecutó dos grandes cargas de profundidad –un objeto cilíndrico que contiene explosivos y un detonador fijado para activarse por presión hidráulica al alcanzar una determinada profundidad–. El efecto fue devastador, pero no para el submarino. Desde la nave, que sorteó la emboscada aliada, el fuego de las ametralladoras y los cañones derribó al avión. En una maniobra de emergencia, el aeroplano inglés amerizó en aguas gallegas. Apenas lo separaban 210 millas náuticas el cabo de Fisterra. Tras tocar el agua, el aeroplano tardaría apenas un cuarto de hora en hundirse.

El tiempo y la experiencia de los marineros de la flota gallega fue crucial para conseguir salvar vidas. Dos arrastreros gallegos, el Teresa Campos y el Evaristo Pérez, volvían de faenar de los caladeros del Gran Sol. Como fue habitual en la época, ambos habían sufrido dos ataques con ametralladoras ese mismo día por parte de aviones que nunca llegaron a identificar. Pero salvo un marinero, el resto habían salido ilesos y volvían a sus puertos base de las Rías Baixas. En ese trayecto, divisaron el incidente y se acercaron para tratar de socorrer a las tropas inglesas. Lo consiguieron. A la mañana siguiente, todos los militares del avión británico fueron desembarcados en Marín, desde donde el vicecónsul británico los llevo a Vigo para proveerlos de ropa civil y gestionar su viaje de vuelta a casa.

Autoedición, la única vía útil

Tras muchos años de colaboraciones en diferentes revistas españolas de historia militar y peleas con editoriales interesadas, estos cuatro especialistas bélicos decidieron abandonar los circuitos hegemónicos de la industria cultural con un propósito: la autoedición. “As marxes do 10% que ofrecen por norma as editoriais non compensan, nin de lonxe, o traballo deste tipo de publicacións. Menos aínda para este tipo de contidos tan específicos”, lamenta Salgado. Por eso, su último libro solamente se puede adquirir en la librería Librouro, donde lo presentarán este miércoles día 15, o a través del correo electrónico: escalaenespana@gmail.com