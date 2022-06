Indignación en Teis por la tala masiva de árboles autóctonos en A Madroa

Los montes del entorno de A Madroa, cerca del campo de entrenamiento del Celta, han sufrido históricamente el problema de la proliferación de la acacia negra, una especie invasora contra la que los comuneros de Teis, propietarios de los terrenos, llevan años luchando. Allí hay cableado eléctrico y un poste de media tensión, y hace años que la compañía que opera en la zona tiene permiso para realizar de forma periódica tareas de mantenimiento para el buen funcionamiento de sus instalaciones. El problema es que en su última actuación, en lugar de actuar únicamente sobre las especies invasoras y desbrozar el resto, han talado de forma indiscriminada unos cincuenta árboles autóctonos de la zona, entre los que se encuentran robles o castaños.

“Han talado los árboles desde el pie, y algunos tenían portes de más de treinta centímetros de diámetro. Se han cargado cincuenta ejemplares de una tacada, y lo peor es que dicen que aplican la ley. Es la tercera vez que sucede ya algo similar”, denuncia Eduardo García, presidente de la Comunidad de Montes de Teis.

"Estas empresas no tienen ningún corazón, vinieron a hacernos daño" Eduardo García - Presidente de los comuneros de Teis

Los comuneros denuncian además que los operarios subcontratados por la compañía eléctrica entraron a hacer estas labores sin haber avisado antes a la comunidad, es decir, accedieron a la propiedad sin notificarlo previamente. “Lo que ha sucedido es muy grave y estamos estudiando los pasos a seguir para que no vuelva ocurrir”, avanza Eduardo García.

Las consecuencias de esta tala masiva son varias. También económicas, porque las pérdidas causadas a los comuneros son “incuantificables”, por el hecho de que la forma de talar los árboles hace que ya no puedan vender la madera. Y no solo eso, sino que la actuación, en lugar de hacer corredores de especies frondosas que sirven como barrera contra incendios, ha creado un caldo de cultivo que favorece el crecimiento de nuevas acacias y por tanto aumenta el riesgo de fuego forestal.

“Algunos árboles tenían más de veinte años de antigüedad. El trato que teníamos era que desbrozaran las acacias, pero los árboles autóctonos son sagrados. Estas empresas, sin embargo, no tienen corazón. Vinieron a hacernos daño y a destrozar los recursos que tenemos en el monte, pero eso a ellos no les importa”, denuncian los comuneros de Teis.

La compañía eléctrica trasladó a la comunidad de montes que se trataba de una actuación urgente en favor de proteger el cableado y el resto de instalaciones de media tensión presentes en la zona. “Las especies frondosas no les estorbaban en absoluto, lo que hicieron no tiene justificación alguna”, asegura Eduardo García, que lamenta también que el diálogo con la empresa es imposible. Los comuneros no descartan que esta tala indiscriminada acabe incluso en los tribunales.