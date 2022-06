La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, entregó al alumnado de cuarto de ESO del IES Valadares el accésit del concurso “Cooperativismo no Ensino 22” que convocó la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. En un acto celebrado en el centro, felicitó a los alumnos premiados por su proyecto “Lugh: Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil do Sobreiral de Valadares”: “Pone en valor el trabajo en equipo de todos para destacar el cooperativismo”.