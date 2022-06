La titular del juzgado de instrucción numero 1 de Vigo ha dado por concluida la investigación judicial sobre el caso de la nonagenaria que sufrió lesiones graves tras ser atacada por un perro de raza pitbull, y ha ordenado continuar la tramitación del procedimiento para el archivo, si procede, o apertura de juicio oral contra la mujer encargada de cuidar del animal, como posible autora de un delito de lesiones por imprudencia grave.

La jueza instructora señala en su auto que la investigada se hacía cargo del perro desde hacía 6 meses y que ella misma reconoció que era un animal "con comportamientos agresivos y difícilmente controlable".

Pese a ello, y al hecho de que días antes la Policía Local se había personado en su domicilio por quejas de los vecinos relativas al perro, el día que ocurrieron los hechos (29 de abril de 2021) abrió la puerta para salir a la calle "sin adoptar medida de precaución o de seguridad alguna".

La magistrada también apunta que "no consta" que la investigada avisase a gritos a los vecinos para que no salieran de sus casas al salir el can (que ya había mordido anteriormente a otro vecino).

"Lesiones y secuelas de importantísima entidad"

La instructora considera indiciariamente acreditado que el animal salió de la vivienda y bajó directamente hacia el portal del edificio. En el rellano, delante del ascensor, se encontró con la víctima, de 92 años de edad, a la que atacó y causó "lesiones y secuelas de importantísima entidad", principalmente en la cara.

Así, ha ordenado continuar la tramitación de las diligencias y dar traslado de las mismas al fiscal y a la acusación particular para que, en el plazo de diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.