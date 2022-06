¡Qué interesante exposición inaugura hoy en Tui y su Área Panorámica Julio Sigüenza ! Yo creo que la de propuesta más original que vi en los últimos tiempos: un viaje poético a través de diversos objetos y textos cargados de memoria humana y rural. La titula Nada ha sido fácil y con razón, y colaboran Ana B. Rodríguez (“una oportunidad para adentrarse en el lenguaje de las cosas”, dice en su texto), Rosalía Pazo, Xosé Carlos Barros y David Barros. . Cuando le conocí a finales de los 80, vivía en Vigo, colaboraba con frecuencia en el Faro, escribiendo reportajes dominicales, principalmente sobre historia, arqueología, arquitectura... y muchas veces sobre descubrimientos arqueológicos que él hacía en Vigo y alrededores, inéditos por entonces. ¡´Qué tipo Julio Sigüenza, apellido con memoria en el periodismo vigués que dejó su padre! Transcurridos los años, se fue a vivir a Tui, pasando por diversas parroquias, y ya definitivamente se asentó en Paramos, donde reside. Aquí montó un pequeño restaurante el conocido “Rousseau”, cerrado ya hace más de una década. Por trabajos, tuvo muchos y muy diferentes, desde agricultor y forestal (por sus estudios de Técnico Agrario) hasta “chatarrero” ! de metales y antigüedades, libro antiguo, arte... velharías como dicen los protugues. Una especie de todoterreno.

Pilar, psicóloga y “bruxa”

Cada vez que me cruzaba en el barrio viejo con Pilar Álvarez Moreno, a la que conocía solo de una breve presentación, la saludaba apenas sin saber quien era pero intrigado por un más allá que me sugería su mirada, su sonrisa, su atención en la escucha el día que nos presentaron. Ahora sé que nuestra vecina en el barrio es una mujer cargada de experiencias y ahora me explico la longitud de su mirada. Vivió muchos años en Barcelona, antes en Madrid y durante 20 años venía a Vigo a consultar a sus pacientes. Es psicóloga pero a ello se añade un conocimiento del mundo sanador de las hierbas y la técnica japonesa que difunde, el Seitai. Digamos que fue una pionera en la terapia psico corporal y un poco brujeril. Se instaló en Vigo en 2017 tras pasar 14 años en el Tui de su familia... y aquí la tenemos. Ahora sabemos qué hace la nueva vecina.

O meu sangue, de Giráldez

Yo antes me hacía un lío con el pintor de A Cañiza Diego de Giráldez y el escritor porriñés Diego Giráldez, y alguna vez llamé a uno creyendo que hablaba con el otro. Hoy hablo del que practica la literatura, del que algunos leísteis Galería de saldos o Hotel para coleccionistas discretos o La Secreta melancolía da garza y otros aún no lo leísteis. Y es que presenta hoy en la librería Cartabón, a las 20:30h, escoltado por la escritora Anna R. Figueredo, su última obra, en la que más ha volcado su intimidad: O meu sangue. Id y sabréis.