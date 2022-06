18 meses de prisión. Ésta es la pena que aceptó ayer un joven en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo por compartir a través de internet un vídeo de pornografía infantil en el que aparecían una niña y un adulto. El acusado, al que se le suspendió la ejecución de la pena de prisión, utilizó la web Omegle, concretamente un video chat de mensajería online one to one (en vivo), poniendo así el archivo a disposición de otros usuarios. La sentencia ya es firme. Omegle es una plataforma lanzada en 2009 a la que se puede acceder de forma anónima.