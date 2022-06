Vigo se convierte durante tres días en la capital europea de la Medicina de Urgencias

Reservar una habitación en algún hotel del centro de Vigo en los próximos días se ha convertido en misión imposible aunque se paguen los 460 euros de media que cuestan las últimas plazas que quedan. Las páginas web de alojamiento solo ofrecían ayer por la mañana tres alternativas hoteleras con tan solo una habitación disponible y con tarifas que rondaban los 500 euros al día. El XXXII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias SEMES 2022 –que se extenderá hasta el 10 de junio– ha tomado el centro de Vigo. Y no solo se ha notado en los 25 hoteles que han colgado el cartel de “completo”, sino también en el aumento de reservas en restaurantes y en los desplazamientos de los taxis. Un evento que según el comité organizador dejará en la ciudad un impacto económico superior a los ocho millones de euros.

El Auditorio Mar de Vigo se convertirá en los próximos tres días en el epicentro del mayor encuentro de médicos y sanitarios de Urgencias y Emergencias de España, uno de los más grandes de Europa, con más de 3.500 participantes que se moverán por la ciudad en 35 autobuses. “Sí, ya se ha empezado a notar tanto en el aumento de las reservas como en los desplazamientos, tanto en los cortos, por el entorno urbano, como en los largos, al aeropuerto. Las llamadas de los hoteles pidiendo taxis están siendo más frecuentes porque algunos congresistas llegan antes, igual que también se quedarán durante el fin de semana. No llega al nivel de trabajo que tenemos en Conxemar, pero van a ser días intensos”, explica Roberto Costas, presidente de la asociación viguesa de taxis Élite.

La hostelería de la ciudad también esperaba como agua de mayo un nuevo evento de estas características después del buen sabor de boca que dejó la feria de Navalia. “La verdad es que han incrementado las reservas, sobre todo de grupos grandes para cenar, porque al mediodía comen en las propias instalaciones del congreso”, agregan desde el restaurante O Rei Pescador, situado en la Plaza de Compostela. También han notado el aumento de reservas en La Mestiza y en el restaurante Alameda XXI que tienen comprometidas mesas de hasta 30 personas. “Ya tenemos varios grupos de 20 y 25 y 30 personas”, aseguran. Más de 40 azafatas y más de un centenar de camareros darán cobertura al evento que abre hoy sus puertas a las 11:45 horas con una presentación ante los medios y donde simultáneamente darán comienzo las actividades que se desarrollarán en el Palacio de Congresos Mar de Vigo. Los congresistas realizarán un total de 141 actividades, 73 talleres, 52 mesas y 16 cursos precongreso y presentarán más de 3.000 trabajos científicos.

Bajo el lema Faro de Especialidad. Mar de talento, el sector sanitario reclama la creación de la especialidad de Urgencias haciendo referencia a una de las más demandadas de la medicina. Hace tan solo unas semanas, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, recibía a los organizadores del simposio y adelantaba la magnitud y el impacto que dejaría en la ciudad. “Estamos ante uno de los congresos más importantes que ha recibido Vigo en su historia y es una gran movilización para la economía de la ciudad”, señaló.

Será el primer congreso que los profesionales españoles de Urgencias celebren después de la pandemia, tras la cancelación de la edición de 2020 por las restricciones sanitarias. Con energías renovadas y con la vuelta de la presencialidad, el personal de Urgencias y Emergencias tiene mucho que poner en común, pero, sobre todo, será un espacio para analizar los desafíos que tienen por delante a raíz de la experiencia en la pandemia, donde Urgencias fue clave. “Ahora toca, como la gran conmemoración que tiene lugar en esta ciudad que tiene el honor de recibiros, la Reconquista de nuestro espacio común, de nuestro Congreso anual, con el carácter de esta ciudad, Vigo, una ciudad de gente de fuerte carácter, una ciudad dinámica, vital, una ciudad de futuro, como lo es nuestra especialidad, como lo somos todos los que nos dedicamos a este mundo único, absolutamente adictivo, que es la Medicina de Urgencias y Emergencias. No podemos olvidar lo que hemos pasado, no podemos olvidar a los compañeros que no están ya con nosotros, ni a aquellos que han sufrido, y no lo haremos, los tendremos presentes”, concluye José Manuel Fandiño, presidente del Comité Organizador y presidente de SEMES Galicia en su discurso de bienvenida a los congresistas.

Despliegue para el simulacro de catástrofes

Bajo el lema Faro de Especialidad. Mar de talento, esta edición del XXXII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias SEMES quiere destacar la imprescindible labor de los profesionales de Urgencias ante las situaciones límite. Por ello, simultáneamente al conjunto de actividades que se celebrarán en el Auditorio Mar de Vigo, se desarrollarán dos simulacros. El primero tendrá lugar en Marín, donde se recreará una operación de salvamento marítimo donde participarán 40 congresistas y 10 instructores, y otro en el Puerto de Vigo en el que se recreará una catástrofe. Para ello más de 100 especialistas y maquilladores –que caracterizarán a una treintena de víctimas– se desplegarán en un espectacular dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que aportarán el equipo logístico apoyado por helicópteros y drones. “Se va a producir un gran despliegue de medios marítimos y aéreos porque la ocasión lo merece. No podíamos desaprovechar la oportunidad encontrándonos en Vigo de recrear una situación como esta”, explican desde la organización.

Además, una de las actividades que forman parte del programa del simposio, el taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) se realizará también en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo, en la terminal de cruceros y congregará a 1.500 niños de los distintos colegios del área. Ya el viernes, el Mar de Vigo acogerá la cena de clausura del congreso con más de 2.000 congresistas.