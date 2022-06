Miel en polvo, la iniciativa empresarial viguesa de Skay

Azúcar de miel. Esa es la base de un proyecto empresarial, Skay, que nace en Vigo de la mano de Ramón Pombo, José Antonio Toro y Juan Antonio Banyuls. Me sorprendió este proyecto cuando me lo contó Pombo porque busca financiación por una especie de micromecenazgo, aportaciones de 5 euros en adelante que se suman a las ya exisentes de inversores externos. Es decir, nace como bitstartup, una plataforma crowdfunding de recompensas, o sea incentivos ofrecidos a los mecenas para ayudar a terminar de desarrollar el producto o servicio. ¿Con qué fines iniciales? La importación y empaquetado del producto, el marketing online, su presentación pública para España con vistas a Europa, la búsqueda de comerciales... En internet circula un vídeo (skay-Bitstartup) de este proyecto, según sus mentores único e innovador en el mercado europeo y que parte del criterio de que este polvo de miel es un sustitutivo del azúcar más sano y que no engorda. Se dice que la miel en polvo supondrá un gran mercado en el futuro dado el gran abanico de posibilidades que ofrece. No sabe nada uno de esto, pero bien está que, en una ciudad como Vigo, que habla de futuro volátil en términos de turismo, surjan iniciativas de tipo industrial, más sólidas.

¡Qué mandril el de Eva Lago! ¡Acabo de reencontrar a Eva Lago, viguesa cuya apostura rivaliza con su inteligencia! Conocí a Eva por medio de Beatriz Figueroa, esa luchadora por los enfermos de cáncer, hace ya bastante tiempo, recién llegada de un viaje que podría ser el sueño de mucha gente. Había cogido Eva un año sabático en su trabajo que se acabó convirtiendo en una vuelta al mundo de 5 años en un velero monocasco de 13 metros, que en el Caribe cambiaron por un catamarán. A su vuelta trabajó como visitante médico, pero es que ahora, ese espíritu emprendedor suyo, esas ganas de hacer las cosas por su cuenta sin amo ni patrón, la ha llevado a montar su propia vinoteca –El mandril (Puerto Rico, 17)– tras apasionarse por la cultura del vino. Con Angels encargada de la zona de embutidos, patio interior para la gente, me sorprendió su movimiento, que aumentará cuando funcione la cercana Ciudad de la Justicia. ¡Bien por Ana! Un libro: ‘Discoteca atlántica’ Su jefa de prensa al borde del ataque de nervios. Sara Valcárcel me habla de un último libro entre tanta cosecha literaria festiva. Se trata de Discoteca atlántica: 100 discos galegos, de Marcos Gendre, toda una travesía por el laberinto identitario de la vanguardia musical gallega. Mola, chavales.