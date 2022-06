El Gobierno defiende el trasvase del Verdugo y abre la puerta a “descartar obras de calado”

Apuesta decidida por el trasvase del río Verdugo en su confluencia con el Oitavén y opción de “analizar” y, “en algunos casos, descartar obras de gran envergadura” propuestas en el “Estudio de alternativas y documento ambiental para la mejora de la garantía del abastecimiento en la zona sur de la provincia de Pontevedra”. Son las dos ideas principales que trasladó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en una carta remitida en respuesta a la misiva enviada por la responsable del gobierno gallego hace casi un mes en la que, además, expone la necesidad de “adoptar cuanto antes una solución, ya que, en el actual escenario de cambio climático, es muy probable que las situaciones de sequía se den con mayor frecuencia e intensidad”.

Morán señala en el documento que no le parece adecuado “afirmar que el trasvase del río Verdugo en su confluencia con el Oitavén es “ineficaz e inútil”, como indicó Vázquez, puesto que “se obvian los resultados de un estudio en el que se ha llevado a cabo un análisis objetivo de toda la información disponible, un diagnóstico de la situación y la propuesta de soluciones concretas, cuantificadas y realistas que permitirán adoptar ahora las decisiones que se estimen más apropiadas”.

“Es cierto, como señalas, que una captación en la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén no representa per se una solución al problema de abastecimiento debido a que, en los meses de estiaje, el caudal circulante en ese punto es muy reducido y llega a ser no superior al caudal ecológico. Sin embargo, debo indicarte que, en la propuesta formulada, no se plantea esta captación como una solución aislada”, apunta.

El responsable de Medio Ambiente del Gobierno de España añade que el estudio contempla que, siempre y cuando en los embalses no se produzca vertido por aliviadero y si se trata de un año seco en el que se ha detectado que va a haber déficit, debería comenzarse a bombear en la confluencia el caudal disponible en los meses previos a dicho déficit, de forma que el nivel en los embalses se mantenga lo más alto posible. “De esta manera, existiría la capacidad de regulación adicional suficiente para cubrir los momentos de mayor estrés del sistema. Además, se conseguiría incluir las aportaciones del río Verdugo, que, actualmente, no puede aprovecharse, sin generar un ¡impacto en su curso, en bastante buen estado de conservación”, apostilla Morán.

En respuesta a Vázquez, que indicó en su carta que, “a día de hoy, el sistema de abastecimiento a Vigo y su área de influencia tiene el 100% de garantías de recurso”, Morán expuso que el objetivo del estudio “no solo era buscar soluciones para garantizar el suministro actual, sino garantizar el suministro a futuro”. “Es decir, dar respuesta a las demandas de agua en un escenario en el que se prevé que habrá que atender las necesidades de un mayor número de población y menos recursos hídricos”, asevera Morán antes de dejar claro que el estudio “es fruto de un convenio de colaboración acordado por tres administraciones, entre las que se encuentra la Xunta de Galicia, que ha estado en contacto permanente a través de reuniones técnicas y de reuniones de la comisión de seguimiento del convenio en las que se han presentado las conclusiones definitivas, acordadas en conjunto”.

Morán anota que “es obvio” que alguna de las actuaciones propuestas “tienen un calado y una gran envergadura” que “habrá que analizar y, en algunos casos, descartar, si bien la garantía del abastecimiento de agua potable, en un contexto de cambio climático en el sur de Europa, a una población estimada futura de casi medio millón de habitantes requiere este tipo de previsiones”.

Críticas de la Xunta

La Consellería, a través de un comunicado remitido a los medios, lamenta que el secretario de Estado de Medio Ambiente “se desentienda de explicar el resultado de un estudio que elaboró la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en colaboración con la Xunta y con el Concello de Vigo”. “Es sorprendente que se desentienda de ofrecer una explicación ante la petición hecha por el gobierno gallego de que se informe detalladamente a los municipios afectados dada la incertidumbre y la preocupación social que despertó el resultado de ese estudio”, apunta.

También critica que Morán “no concrete si va a declarar el abastecimiento a Vigo como de interés general del Estado, como ha demandado la Xunta, ni hable de los pasos que va a dar para comenzar a trabajar lo antes posible para garantizar el abastecimiento de agua a Vigo y al sur de la provincia de Pontevedra”, puesto que “hace falta que inicie ya la tramitación ambiental para evaluar la viabilidad de las medidas propuestas”.

En cuanto al bombeo del Verdugo al Oitavén, la Xunta discrepa de que sea una solución efectiva, ya que “no acercaría el volumen de agua suficiente en época de escasez, cuando ambos ríos quedan reducidos al caudal ecológico”. “No parece que sea la opción más eficaz de cara a garantizar el abastecimiento de Vigo y de su área de influencia, como así queda acreditado en el propio estudio de alternativas, que recoge que no existe garantía de suministro”, apostilla.