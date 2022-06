Los microplásticos se aferran a Cíes

Las basuras marinas escapan de un mero un problema estético, y que además de generar un importante impacto socioeconómico, amenazan la salud y la seguridad humanas y producen efectos negativos sobre los organismos y los hábitats marinos. La protección del medio ambiente está presente en todas las políticas de actuación en relación al Parque Nacional Illas Atlánticas, en el que se incluye el arenal de Rodas, y aunque parece que estas medidas de protección y conservación de la naturaleza empiezan a tener efecto, los desperdicios y residuos siguen colonizando los playales de las Islas Cíes.

Así se demuestra en el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el seguimiento de las basuras marinas en las playas. En los muestreos realizados a lo largo de las cuatro estaciones del 2021 en cuatro puntos concretos de la playa de Rodas muestran que en solo 100 metros de arena fueron recuperados hasta 2.525 objetos de los cuales el 91,7% se correspondían con materiales plásticos y más concretamente, casi 800 residuos, fueron microplásticos.

“En la última década se ha evolucionado mucho en cuanto a los sistemas y estudios de detección y cuantificación, con una mayor exactitud de los pequeños plásticos. Pero a día de hoy, el gran reto y son los plásticos inferiores a la micra, los nanoplásticos, y es que aunque no tienen un efecto tan agresivo sí pueden traspasar las membranas celulares de las especies”, precisa el investigador del Área de Medio Marino y Protección Medio Ambiental del Centro Oceanográfico de Vigo –dependiente del Instituto Español de Oceanografía (IEO)–, Juan Bellas.

La cifra, si bien es notable al tratarse de un transecto de 100 metros, es sustancialmente inferior a la registrada un lustro atrás, cuando eran más de 3.000, lo que pone sobre la mesa, por un lado, las buenas prácticas en materia de cuidado del medio ambiente así como también la influencia de la pandemia, que redujo las actividades turísticas y por lo tanto la afluencia al arenal del Parque Nacional.

Higiénicos-sanitarios

Tanto es así, que detrás de los plásticos, el segundo residuo más frecuente son los higiénicos sanitarios, con más de un centenar de objetos recogidos a lo largo de los cuatro muestreos llevados a cabo en Rodas. Colillas de cigarros, bolsas de patatas fritas, cuerdas o palos de helado son algunos de los objetos que fueron identificados. “La mayoría de estos plásticos son de origen antrópico, no existen de forma natural. No hay sustancias naturales que se le añaden al plástico. Realmente el problema, más que los plásticos, reside en los aditivo que se le aplican a estos plásticos. Si es ingerido por un animal puede llegar a eliminarlo pero no los aditivos”, razona Bellas.

“El problema de los plásticos no es la cantidad, sino que están en sitios donde no deberían” Juan Bellas - Investigador del Centro de Oceanografía de Vigo, dependiente del IEO

A este respecto, incide el investigador del Oceanográfico de Vigo, que cada vez se están prohibiendo más el uso de ciertos aditivos o tratamientos que son peligrosos para la fauna como por ejemplo el Bisfenol A, una sustancia química industrial que se ha utilizado para fabricar ciertos plásticos prohibido desde abril en envases de alimentos. “Hasta ahora las botellas contenían Bisfenol A, con graves afectaciones para el metabolismo hormonal. Ahora se ha prohibido, y esto evidencia que se está realizando un control sobre aditivos peligrosos”, amplía Juan Bellas.

En cuanto a las estaciones del año, es sin duda la campaña de invierno la que genera una mayor recolección de basura marina, con más de 1.400 objetos recogidos.

Para el investigador del Oceanográfico, la gran afectación o problema de la presencia de estas partículas plásticas en el mar no reside tanto en su cantidad, si no en su propia presencia. “Probablemente tenga más impacto en el ámbito marino unas 20 bolsas o botellas que 2.000 microplásticos, el problema no está en la cantidad, sino en que aparecen en sitios donde no deberían. No tendrían que aparecer estos plásticos en las playas”, explica Juan Bellas.

El experto va más allá, y pone otro ejemplo. “En un estudio a peces en un profundidad de entre 200 y 300 metros se detecto que un 10% de ellos absorbían microplásticos. Realmente es una cantidad pequeña pero lo preocupante es cómo llegaron ahí, no tendrían que aparecer en esos peces a estas profundidades”, argumenta el investigador. Destaca también Bellas como, a su criterio, los estudios presentes y futuros deberían programarse a más largo plazo. “En muchas ocasiones no se aprecia un impacto muy elevado de estos microplásticos porque las muestras son realizadas a corto plazo. Habría que estudiar el objeto a más largo plazo”, sentencia el oceanólogo .