El Hospital Álvaro Cunqueiro inauguró en la jornada de hoy la muestra fotográfica "Os autocoidados da fibrose quística. A historia interminable que pode cambiar", organizada por la Asociación Galega de Fibrose Quística. Integrada por una docena de fotografías, el objetivo de esta exposición es visibilizar la enfermedad, mostrar cómo es el tratamiento diario de las personas diagnosticadas de esta patología, el deterioro que produce en estos pacientes y la esperanza de vida limitada a la que se enfrentan.

En el acto de inauguración estuvo presente el gerente del área sanitaria, Javier Puente, y el presidente de la Asociación Galega de Fibrose Quística, Juan Da Silva, quien explicó que "as persoas que aparecen nas fotografías son persoas reais con fibrose quística, que colaboraron para amosar á sociedade a carga diaria que implica vivir cunha enfermidade orgánica, crónica, e dexeneraiva que a simple vista non se ve. Unha historia que se repite continuamente, e que agora comeza a cambiar para moitos pacientes grazas aos novos tratamentos innovadores que non curan a enfermidade, pero corrixen de forma química o defecto de base a nivel celular e ofrecen unha oportunidade de mellorar a súa calidade de vida mentres se continúa investigando en busca dunha cura".

Esta muestra fotográfica, que se podrá visitar en el hospital vigués hasta el próximo 15 de junio, parte de la iniciativa de la Fundación Española de Fibrosis Quística y estuvo expuesta en el Congreso de los Diputados, además de en comunidades como País Vasco y Navarra.

Una alteración genética

La fibrosis quística es una enfermedad crónica y hereditaria que representa un grave problema de salud. Es una patología degenerativa que afecta principalmente a los aparatos respiratorio y digestivo. Se trata de una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo en las que se producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y disminución del contenido del agua, sodio y cloro, originándose la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y produciendo infecciones e inflamaciones que destruyen partes del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor.

En los últimos años se avanzó mucho en el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad, pero, a pesar de esto, sigue siendo una patología sin cura. Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio muy avanzado, existe la posibilidad del trasplante pulmonar y/o hepático.

Se estima que la incidencia de la fibrosis quística en España es de uno por cada 5.000 recién nacidos, aunque la prevalencia de la alteración genética que produce la patología es muy alta, ya que uno de cada 35 españoles son portadores de alguna de las casi 2.000 mutaciones conocidas que pueden condicionar esta enfermedad.