El programa musical del Vigo en Festas regresará, parafraseando a Ángel Nieto, con 12+1 conciertos este verano. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien certifica que la Coral Casablanca en Castrelos y Bryan Adams en As Travesas pondrán el colofón a las citas programadas por el Concello en los próximos meses.

Al mismo tiempo, Caballero ha confirmado su deseo de organizar "seis grandísimos conciertos" el próximo verano en el estadio de Balaídos. El coliseo celeste recobrará esta función una vez avanzada su reforma, siendo estas actividades complementarias a los gratuitos de Castrelos.

Cartel completo en Castrelos

Ni Nathy Peluso ni Siniestro Total. El decimosegundo artista en el cartel del Auditorio de Castrelos será la Coral Casablanca.

A la espera de cerrar una fecha para la formación viguesa, el regidor descartó definitivamente alguna sorpresa para el regreso de los grandes conciertos al parque municipal.

Se descarta así a la cantante argentina, que llegó a imprimir en el merchandising de su gira el 24 de julio como fecha para su desembarco en el Auditorio do Castrellos (sic).

También a Siniestro Total, con quien el Concello trató de llegar a un acuerdo para celebrar su despedida en su ciudad de origen tras la doble cita en el WiZink. Sin embargo, el contrato de exclusividad con el promotor madrileño evitará que se cumpla el deseo de miles de sus seguidores.

2.500 localidades sentadas en As Travesas

A esa docena de conciertos en Castrelos se sumará, por sorpresa, el de Bryan Adams en As Travesas. "Hubo una propuesta que me gustó y me gustó el sitio" señaló Caballero en referencia al desembarco y modalidad de la cita del 14 de julio.

Por el momento ya se han despachado más de 4.000 entradas para ver al cantante canadiense en un escenario nuevo para las nuevas generaciones. Es por ello que la organización va a sacar a la venta en las próximas fechas otras 2.500 entradas para poder seguir el concierto desde unas gradas a instalar en el recinto deportivo.

Entradas a "7 u 8 euros" y dos adjudicaciones desiertas

Al mismo tiempo, la Xunta de Goberno Local declaró ayer desiertos dos lotes de los cinco propuestos para adjudicación en la producción técnica del Vigo en Festas. Se trata del lote número 1, relativo a las fiestas de pequeño formato, y el número 3, con la producción técnica de Castrelos.

Las propuestas recibidas fueron rechazadas puesto que los precios unitarios superaban el máximo permitido en las normas, a pesar de que el coste total se mantenía. Es por ello que se volverá a licitar mediante un procedimiento negociado urgente que permita acortar los plazos.

Entre los lotes que sí fueron adjudicados figuran los relativos a la venta de entradas para la docena de conciertos. Estas reservas para la platea inferior tendrán un coste de "7 u 8 euros" y saldrán a la venta en las próximas semanas.