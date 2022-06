“A Constitución debería ser unha materia porque recolle todos os valores democráticos”

“Se colles a Constitución como punto de referencia podes falar de todo”. Baixo o paraugas da Carta Magna departe o maxistrado da Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, Juan Manuel Alfaya durante dúas décadas, as suas experiencias como xuíz pero tamén pensamentos e opinións que tiña máis recluidas pola súa posición. “A verdade é que si tiña moitas ganas de xubilarme, estás sempre máis atado por todo e escoitas cousas que che poñen ese mal corpo”, puntualiza Alfaya. A súa xubilación este mes de maio súmase a de outros maxistrados desta mesma sala nos últimos anos: Julio Picatoste e Jaime Carrera.

Antisistema

Recoñece Alfaya estar totalmente en contra dese concepto pexorativo que socialmente se lle otorga o anticonstitucionalismo, xa que entende que “a día de hoxe, unha persoa que sexa un pouco seria ten que ser polo menos un pouco antisistema”. “Un antisistema é o que está en contra do sistema establecido. Iso é bo ou malo? Pois depende. Se o sistema é bo non é razoable ser antisistema, pero se é manifestamente mellorable tes que ser un pouco antisistema. Se o sistema, como pasa en España, permite a corrupción, segue a haber mordidas nas adxudicacións de obras públicas, caixas B, sobresoldos…. Tes que ser antisistema, al menos niso. É tan lexítimo ser antisistema como do sistema”, razoa a maxistrado.

Reforma da Constitución

As súas verbas van dirixidas o que considera una necesidade: a reforma da Constitución, máxima que a propia lei contempla. “É moi necesaria por unha razón. Ten o espíritu da transición, realmente a Constitución é transitoria. É do 1978, ten 44 anos e está votada por todos os maiores de 62 anos. Tres cuartas partes da cidadanía actual non a votou, polo que habería que adaptar a Constitución as novas xeraciós ou realidades”, argumenta Alfaya, poñendo tamén sobre a mesa que tan “constitucionalista é o que a defende como o que aboga a súa reforma”.

Inviolabilidade da Coroa

O seu parecer, un dos preceptos a cambiar nesta reforma é, sen dúbida, a inviolabilidade da Coroa o ser “inconcebible nun sistema democrático”. “É un privilexio, unha excepción e todas deben interpretarse restrictivamente, non extensivamente. Con esa interpretación o rei podería matar, roubar… Hay que reinterpretarlo en que é inmune para os actos como rei pero non como persona, iso non o pode defender nadie. É insostible”, manexa o xuíz redondelán, que considera que situacións coma esta son as que provocna que a ciudadanía “non confíe na xustiza”.

Xustiza

“A xustiza está feita para a xente de a pé, pero onde se demostra a calidade da xustiza e cando sentas no banquillo os responsables das institucións públicas e tamén cando condenas a directivos de empresas privadas, multinacionais, bancos... Pero son moi poucos. A xustiza alí arriba non a hai, non existe; non é que non se faga, é que non chega”, sostén o maxistrado.

Rei emérito

Confesa tamén sentirse incluso “ferido” e “humillado” ante situacións como a protagonizada dúas semanas atrás coa visita do rei emérito Juan Carlos I. “Errores témolos todos, pero os pagamos. Sentinme ferido, humillado coa frase na que se rí diciendo que que explicación ten que dar. É unha postura de desprezar os españois”, lamenta.

Educación

Por iso demanda unha cultura educativa que parta da Constitución, que sexa coñecida, interiorizada e asimilada dende nenos. “Como vas esixirlle a xente que non defraude si hai señores que defraudan o triple e non hai condena. Unha solución a todas estas anomalías sería máis escola, maior e mellor, onde a Constitución fose unha materia e que a xente mirase todos os contidos de forma critica para que formasen un criterio, porque aquí están todos os valores democráticos”, razoa axeitadamente.

Feminismo

Dentro desta cultura non pode obviar falar e abordar o femenismo, abogando pola defensa dos principios democráticos coma a igualdade e a non discriminación por razón de sexo. “Ante todo igualdade, a igual traballo, igual salario. Isto tamén é democracia, hai que respetar as normas da democracia e entre elas a presunción de inocencia. Debe ser aplicable tanto a muller como o home sen discriminación de ningún tipo. Que mellor para o feminismo que que se apliquen os principios democráticos de igualdade, de non discriminación por razón de sexo, pero non entendo que se queira condenar a unha persona, sexa home ou muller, sen un xuizo. Que se queira linchar sen xuízo, non é de sentido común. O maltrato é un problema grave, específico, e ten que ser obxeto dun tratamento especializado, que comprenda a represión e o castigo. Xulguei casos de malos tratos e a veces hai un compoñente patolóxico de control de celos. Se iso se consigue investigar non habería tantos casos”, precisa Alfaya.

O papel do xuíz

A súa mirada vai máis aló do seu papel de xulgador, o que lle esixe que “ademáis de ser xusto, ten que parecelo”. “As formas son moi importantes, o prestixio do xuíz tamén se gana por eso”, sostén. A falta de medios, o atraso nos procedementos son os grandes hándicaps da xustiza e Alfaya pon tamén o foco nel, argumentando que o traballo, o bo traballo, do xuíz, require de moito tempo primero porque se tratan de temas complexos e segundo, tamén, por un exceso de trámites. “O xuíz ten que analizar o caso, dar a posibilidade ás partes de defenderse, hai probas, hai recursos, hai unha complexidade que non hai noutros asuntos. Pode que a veces si exista un exceso de trámites, pero hai problemas xurídicos complexos. Por exemplo un contencioso é moi delicado porque o xuíz ten que decidir cuestions pecuniarias, sobre costodia dos fillos. O xuíz ten o seu criterio, experiencia pero necesita as veces axuda de personas técnicas como os informes psicosociais, non podes facer un informe en cinco minutos ou unha soa entrevista. Hai falta de medios na xustiza, pero se queres garantías hai que botar tempo”, sentencia.

“Non pode ser que o TSXG non dicte case ningunha sentenza en galego”

–Quédalle alguna espiña cravada como maxistrado?

–Sempre queda algunha, pero non me gusta falar de éxitos nin fracasos. Sempre me acordo dun caso dun rapaz de Beariz, moi novo, pode ser incluso que sexa menor que o mataron dun tiro, un atraco. Antes non había medios, recordó pedir colaboración porque so tiña a unha parella de Guardi Civis que me axudaban, e entre os tres era imposible facer nada. E sempre me quedou ahí es caso.

–Dalle lástima non poder chegar a exercer na Cidade da Xustiza?

–Nin a coñezo por dentro nin case por fora. É unha ubicación que facía falta, eso sí. As salas eran pequena no edificio no que estamos. O novo edificio dignifica e dá seriedade a xustiza. Eu non son moi esixente para estas cousas pero a comodidade tamén é importante, claro. –Vigo acolleu fai duas semanas as XVII Xornadas de Presidentes de Tribunais Superiores de Xustiza, e entre as súas conclusións, destaca a comarcalización dos xulgados en materia de violencia de xénero. Está de acordo? –Por suposto. Non me parecería loxico que a xente de Vigo se tivera que desprazar a outro partido xudicial para denunciar. Ten que haber unha cercanía para dar facilidades ás víctimas.

–Está a favor ou en contra da especialización dos xulgados?

–Estou a favor, aínda que a nos non nos beneficia moito, porque deixamos de coñecer outras materias. Estamos máis automatizados, pasaría a ser un traballo máis mecánico, os casos se repiten, pero a complexidade xurídica oblígache a especilizarte.

–Vostede sempre se caracterirou pola redacción das sentenzas en galego, como valoro o uso desta lingua na xustiza?

–Pois mira, aquí tamén entra a Constitución. A protección das linguas non é mételas nun bunker, a protección faise empregándoas, usandoas; non hai peor desprezo para o galego que non usalo. Creo que aquí debería facerse así pero non hai moita vontade e non hai moita reividicación por parte da opinión púbrica. Por exempro, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) non dicta unha soa sentencia prácticamente en galego non pode ser, non o considero axeitado.