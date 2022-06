Los jóvenes talentos de la ingeniería industrial optan por continuar ampliando su formación

Más de 300 titulados de grado y máster de la Escuela de Industriales recogían este jueves los diplomas que les permiten lanzarse al mercado laboral. La tasa de empleo es muy elevada, según el INE y los propios estudios de la UVigo se sitúa en torno al 93% en las ingenierías, pero también son muchos los que optan por seguir formándose antes de empezar a buscar su primer trabajo. Los recién graduados coinciden en que la situación ya no les obliga a emigrar como hace unos años y confían en colocarse en Galicia o en otras regiones españolas, pero también demandan mejores condiciones laborales y advierten del abuso de los contratos en prácticas.

“Las perspectivas laborales son buenas y todos tenemos bastantes ganas. En principio, me gustaría empezar un máster el año que viene pero antes quiero trabajar en Galicia para que me ayude a elegir, porque hasta ahora la única experiencia laboral que tenemos son las prácticas. A mí me han ofrecido quedarme con una beca, pero también voy a valorar otras opciones”, comenta la pontevedresa Lucía Ferrer, que actualmente realiza sus prácticas en la empresa de maquinaria Egasen, en Ponte Caldelas.

“La mayoría de mis compañeros harán lo mismo que yo y buscarán trabajo antes de hacer el máster. Para elegir bien y también para ahorrar y poder pagárselo. Uno de ellos ya se va a ir a Dinamarca. Creo que no será problema encontrar empleo aquí, otra cosa son las condiciones. Al principio no son las mejores, también porque tenemos conocimientos de bastantes campos pero no demasiado especializados y te tienes que adaptar y empaparte de la empresa”, añade.

El vigués Isaac Salgueiro, graduado en Ingeniería Mecánica, también apuesta por enriquecer su currículo con un máster: “Completa nuestra formación y mejora las oportunidades. Es un tiempo bien invertido. La idea que tengo ahora es estudiar el de Mecánica de Fluidos Computacional en Valencia, pero también valoro el de Matemáticas Industriales en Vigo”.

Tampoco descarta quedarse en el CTAG, donde hace sus prácticas, si le ofrecen buenas condiciones: “Estoy contento y seguiría”. Cree que hay ofertas de trabajo para “perfiles tecnológicos” en el área viguesa y en empresas de Ourense, aunque lamenta que muchas veces se prolonguen los contratos en prácticas tras finalizar el periodo de formación.

La compostelana Dalia Escudero también estudió Ingeniería Mecánica, en la especialidad de Diseño, y está realizando sus prácticas en la empresa Koala, en Porriño: “Me apetece seguir con un máster que tenga que ver con mi especialidad o en algo más relacionado con el medio ambiente. Y también quiero perfeccionar mi formación en idiomas. Hay gente que consigue hacer todo a la vez, pero a mí me gustaría estar bien preparada antes de buscar empleo”.

Su idea es marcharse de Vigo, aunque en el futuro vuelva a Galicia. “Lo bueno es que tengas la opción de quedarte a trabajar o de irte, no tener que hacerlo por obligación”, destaca. Acostumbrada a ser una de las pocas alumnas en su titulación, Dalia confía en que “cada vez haya más mujeres en la industria”.

La presencia femenina es mucho mayor en la primera promoción del grado en Ingeniería Biomédica, a la que pertenece Paula Gil, que desarrolla su TFG en la empresa Beta Implants. “Estoy muy contenta. Es un sueño para mí y si fuera posible quedarme y ganar experiencia laboral me encantaría. Y después me gustaría estudiar el nuevo máster de la UVigo para el diseño de órganos y tejidos. Pero todo dependerá de cómo avancen las cosas”, plantea.

Las perspectivas para esta nueva titulación parecen igual de buenas que en el resto de grados de la escuela: “Compañeros que hicieron prácticas en el Cunqueiro y el Meixoeiro se van a quedar allí. Desde las distintas entidades nos han dicho que nuestro perfil híbrido es muy necesario en la sanidad pública gallega. Tanto ayudando a los médicos en el uso de equipos como manejándolos nosotros mismos. Los que quieran quedarse aquí van a tener ofertas de trabajo”.

José Carlos Trillo, graduado en Electrónica y Automática, es natural de Cee y realiza sus prácticas en la central hidroeléctrica de la compañía Xeal: “Acabo en agosto. Si puedo, seguiré, y si no estudiaré un máster fuera de Galicia porque me gustaría descubrir otras ciudades, pero prefiero no salir de España. Por la experiencia de compañeros anteriores, creo que no tendré problemas para encontrar trabajo. Otra cosa serán las condiciones. No recomiendo a nadie elegir una carrera por las salidas laborales, pero estoy contento con mi elección”.

El que ya tiene un máster es el vigués Adrián Lago, que también buscaba “completar” y “acercarse más al mercado laboral” al acabar Ingeniería Mecánica. Está realizando sus prácticas en BorgWarner y todavía no sabe si aparecerá alguna vacante. También lamenta que los sueldos no siempre se adapten a los 6 años de formación y reconoce que en el extranjero son mejores, aunque la mayoría de sus compañeros prefieren quedarse a trabajar en el entorno vigués.

“La demanda de titulados supera la oferta”

“La empleabilidad ha mejorado muchísimo y casi no hay paro. Estamos contentos y todos los grados están funcionando bien. Todas las semanas publicamos ofertas. Las perspectivas son bastante buenas”, destaca Luis Eguizábal, subdirector de Relaciones con la Empresa en Industriales.

"Por primera vez en muchos años hay empresas muy potentes del área de Vigo que nos dicen que no les llegan suficientes currículos”

También confirma que un volumen considerable de alumnos prefiere ampliar su formación: “Coordino las prácticas de grado en empresas, que se suelen utilizar como selección de personal, y son bastantes los que rechazan quedarse cuando se lo ofrecen porque quieren seguir estudiando un máster aquí o fuera. Tengo alumnos que quieren irse a Holanda o Bélgica. Y por primera vez en muchos años hay empresas muy potentes del área de Vigo que nos dicen que no les llegan suficientes currículos”.

Eguizábal visitó la semana pasada varias empresas de Eindhoven, donde la demanda de ingenieros es “altísima”. “El mercado laboral es muy positivo y la sensación que tenemos es que la gente que se va fuera es porque quieren vivir esa experiencia”, añade.

De hecho, la directora del área de Emprego, Maruxa Álvarez, confirma que el 60% de las ofertas proceden de Galicia. Aunque también demandan ingenieros desde otras regiones, como Cataluña, Madrid y Andalucía, así como desde el extranjero: Portugal, Reino Unido, Bélgica, Alemania Francia e incluso China.

Y los ámbitos más demandados son automoción, alimentación, consultoría, logística y energía. “Son mucho más diversos que hace años. En los últimos tres meses se han publicado más de 300 ofertas y casi la mitad dirigidas a ingenieros industriales”.