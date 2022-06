La Universidad de Vigo despide a otra promoción de ingenieros que serán el “motor del futuro”

El mayor centro universitario de Galicia recuperó ayer su multitudinario acto de graduación tras la pandemia. Un total de 325 titulados de grado y máster, entre ellos las primeras promociones de Ingeniería Biomédica y Tecnologías Industriales, recibieron ayer sus diplomas acompañados de familiares y amigos en un abarrotado Auditorio Mar de Vigo.

Había ganas de recuperar la cercanía y la ilusión y la Escuela de Industriales volvió a organizar una ceremonia brillante, en la que no faltó la emoción ni los momentos divertidos, para despedir a una nueva hornada de profesionales que está llamada a ser “el motor del futuro y del cambio” y a “construir un mundo más eficiente y sostenible”.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y la delegada territorial Marta Fernández-Tapias. También participaron la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde vigués, Abel Caballero, además de representantes de los colegios profesionales.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, se mostró convencido de que la nueva promoción de ingenieros cuenta con “el compromiso, el talento y el esfuerzo” necesarios para lograr que la sociedad gallega y en general avance y sea “más igualitaria, sostenible, justa, próspera y feliz”. Dio la enhorabuena a los graduados y a sus profesores y agradeció a las familias la confianza depositada en la Universidad. “Estáis perfectamente preparados para competir en un mundo global”, animó a los recién titulados, que durante el acto hicieron el juramento del código ético de la profesión

El director de la escuela, Juan Pardo, les felicitó por ser ya parte “de la gran familia de la ingeniería industrial” y recordó las “enormes dificultades” que han tenido que superar en los últimos años para poder acabar sus estudios. “Estáis preparados para cualquier proyecto en el que os embarquéis y no estáis solos, contáis con esta Universidad que será siempre vuestra casa”, aseguró.

Pardo se refirió también al “prestigio” de una escuela que puede presumir de una “excelente empleabilidad”, de la confianza de las empresas y de una presencia destacada en los rankings, además de varios sellos de calidad internacionales. Todo ello gracias al “esfuerzo” de muchas generaciones.

Agradeció al Sergas y al área sanitaria su colaboración en el grado de Ingeniería Biomédica, que desde el próximo curso se completará con un máster, y recordó el trabajo realizado por su predecesor, Juan Pou, para llevar adelante ambas titulaciones. “Lo más importante”, animó a los graduados, “es lo que queda por hacer”.

La subdirectora Ana Mejías volvió a demostrar sus tablas sobre el escenario como anfitriona de la ceremonia, en la que la violinista María Pérez y el mago Zeta (Jorge Álvarez) dejaron claro que los estudiantes de ingeniería también tienen talento para emocionar y hacer reír al público.

Los vídeos enviados por los familiares arrancaron más de una lágrima entre los asistentes y los profesores también quisieron dejar testimonio visual de su orgullo por los titulados y les desearon “un éxito extraordinario”. “No tengáis miedo a enfrentaros a retos y a equivocaros. Os hará crecer”, les alentó la docente Beatriz Guitián.

Las nuevas promociones de grado y máster estuvieron representadas por cuatro de sus integrantes. Andrea Martínez, de Ingeniería Química, recordó los momentos de risas y llantos vividos durante la carrera y lanzó un mensaje que fue acompañado por fuertes aplausos entre los asistentes: “Necesitamos más mujeres en la ingeniería. Animo a todas las que estén dudando a que den el paso. ¡Somos igual de válidas!”.

Y su compañero Paúl Sebastián Patacho, natural de Venezuela y miembro de la primera promoción de Ingeniería Biomédica, acabó su discurso dando “gracias a Galicia por acoger a este emigrante”.

Los representantes de los alumnos que cursaron el máster de Ingeniería Industrial hicieron referencia a la excelente formación y “resiliencia” de la que pueden hacer gala todos sus compañeros: “Sois la élite de la ingeniería”.

Alfonso Rueda: “Tenéis nuestro apoyo, reconocimiento y admiración”

El presidente de la Xunta acudía ayer a su primer acto de graduación desde que tomó posesión. “Ya me habían dicho que era muy especial y que no me lo podía perder”, reconoció Alfonso Rueda, que felicitó a los estudiantes y a sus familias por los “esfuerzos y sacrificios” realizados.

“Ahora llegáis a una meta, que es también el comienzo de un camino ilusionante. Tenéis el apoyo, el reconocimiento y la admiración de la Xunta”, aseguró a los flamantes graduados. Rueda también hizo mención a la primera promoción del grado en Ingeniería Biomédica, que “habla de la excelente sanidad pública y del nivel de la Escuela de Industriales”.

Se mostró convencido de que la nueva hornada de ingenieros está preparada para incorporarse a un mundo “cada vez más rápido” y que cuentan con “el tesón y el talento” para ayudar a que Galicia avance hacia la modernidad. “La Universidad es fundamental en la construcción de esa Galicia. Y nosotros tenemos que trabajar para que tengáis oportunidades. El futuro está aquí en gran parte”, celebró.

Caballero: “En 20 años, dirigiréis la industria de Vigo y de Galicia”

Abel Caballero es un invitado incondicional en las graduaciones de Industriales y ayer tampoco faltó en un día “de felicidad absoluta, casi, casi, como el del encendido de las luces de Navidad”, bromeó.

El regidor pronosticó un “maravilloso futuro” a los graduados, que “ya llevan en su ADN” la Escuela de Industriales de Vigo: “Os van a admirar por lo que significáis. En 20 años, yo seguiré siendo alcalde y vosotros dirigiréis la industria de Vigo y de Galicia y empresas como Citroën”.

Por su parte, la presidenta provincial, Carmela Silva, se mostró “orgullosa” de una escuela que está “en la élite” y subrayó la necesidad de que más mujeres estudien las carreras tecnológicas.