Pura escena con los Jamming, la Treus y la Sornosa

Hoy me desperté, abrí el smartphone como si fuera un joven periodista de los que todo lo leen por esa vía, y los tres primeros Whatsapp que me aparecieron fueron de teatro. Sí, sí, los smartphoneadictos. ¿Una conspiración informativa del mundo de las tablas o un azar? Uno era un recordatorio de que mañana volvía a Vigo ese sorprendente show de improvisación y risas que es Jamming, a las 5 de la tarde para niños o familias y a las 8 en sesión normal, en el auditorio municipal (entradas en ataquilla.com). O sea que debió de enviármelo Fabian Figueroa, que los trae hace años. Recuerdo que la primera vez que los vi me aoprendí y quedé con ganas de más, y no solo me reí sino que quedé admirado, por ejemplo, de que a partir de títulos facilitados por el público, los actores imaginaran e interpretaran escena.s Magníficos jamming, probad y ya veréis. Otro wassap era del Arantxa Treus para recordarme que hoy estaría con Patricia Sornosa y sus Monólogos de la Treus en el Sinatra, a las 21 horas (10 euros entrada por las risas), ¿Y el tercero?

Más teatro, con Fauna 113 El tercer Whatsapp teatral que iluminó mi despertar de ayer era de Rolando Sánchez. Me hablaba de su compañía, Teatro Fauna 113, miembro de la Federación Galega de Teatro Afeccionado y organizadora desde este mismo fin de semana del Circuito Galego de Teatro Amador en la sala Artika de Vigo (Beiramar, 113). ¡Qué bueno, más teatro. Son dos fines de semana este mes con 4 grupos gallegos de teatro amateur y un precio para no tener excusas: 3 euros. Mañana será Hipócrita Teatro, de Lugo, con Casting, a las 20 horas. El domingo, Tiruleque Teatro, de Carballiño, con Soutelo Enterprise, a la misma hora. Seguirán el sábado 18 con Tequerreté Teatro y Desfeita Teatro. ¡Cambiad este fin de semana de rollito e id al teatro, tras una birra en el bar de allí! Y la parroquia de la Soledad Y esto que cuento es por ganar indulgencias, que seguro que me las gestiona ante Dios el periodista y pater Alberto Cuevas, párroco de La Soledad en el Castro. Resulta que hoy hará una semblanza del fundador de la parroquia, don Emilio Velasco, y moderará una mesa redonda en la que intervendrán algunos de los miembros del Consejo Parroquial. Pues que no falte junto con la fe que tienen ellos, la alegría, las sevillanas y el jolgorio que, como dice el papa Francisco “los cristianos no pueden parecer pepinillos en vinagre” . Y olée!