Javi Sancho: “Ofrezco un coaching que al escucharme digan: no estoy tan mal”

Cómico, presentador, guionista y deportista. Javi Sancho (Tarragona,1987) no entiende de límites. También está enamorado del Teatro Afundación en el que esta noche presenta su monólogo “Del deporte también se sale” a las 22:30.

–Desde el confinamiento hay una fiebre por volver a correr o ir al gimnasio. ¿Le pasa lo mismo?

–Siempre me gustó la bici de carretera y de montaña y a correr empecé hace tres años. El show ya estaba antes de la pandemia pero los vídeos lo potenciaron muchísimo. Soy cómico desde hace doce años y dije: ¿por qué no junto las dos cosas que más me molan? Y así fue.

–Entonces habrá que ser un experto para poder acudir a verlo.

–Lo enfoco para todos los públicos para que nos podamos sentir reflejados. También es cierto que a mitad de espectáculo dejo hablar de deporte y empiezo a explicar a la gente lo que son mis cosas del día a día, mis preocupaciones y lo enfoco como un coaching que yo regalo. Hay gente que puede llegar al teatro pensando: “a lo mejor no estoy en un momento muy potente de mi vida” y yo lo que sí que garantizo es que después de escucharme van a decir “yo no estoy tan mal”

Mi historia de superación de hoy. 🥲 pic.twitter.com/2CkWADE4RE — Javi Sancho (@Javi_Sancho_) 21 de abril de 2021

–En el fondo en el deporte todos tenemos esa etapa de “novato”.

–La clave es esa, cuando te lían. Que te dice un amigo: he empezado a hacer submarinismo. Y tú te ves a bombona, con el neopreno, cómo que no entiendes el motivo por el cual siendo de Vigo estás en Cádiz buceando y dices: ¿quién me mandará a mí?”. Pruebas el pádel un día y te equipas como si fueras a hacer la Copa del Mundo dos semanas más tarde. Empiezas a acumular en casa cosas de deporte y mola mucho.

–Al auge del pádel lo podríamos definir como “la otra pandemia”.

–Lo bueno que le veo es que es muy social, como otros, pero que sin tener un gran nivel ya te lo pasas muy bien. En el tenis si no tienes nivel te pasas el día yendo a buscar la pelota.

–Las reseñas dicen que hay que ir abierto a todo a su espectáculo.

–A mi me encanta la improvisación. He tenido la suerte de hacer las giras con Santi Millán y ahí aprendes mucho. Viene de la compañía de teatro La Cubana y tiene una improvisación y un descaro que me gusta mucho. Yo rompo el monólogo, pero sin que nadie se encuentre incómodo ni ofendido. Me gusta interactuar pero siempre manteniendo la comodidad.

–¿Por qué hay tanta gente empezando a hacer deporte ahora?

–Cuando era pequeño la gente no era tan consciente de la importancia de tener una vida saludable y ahora nos estamos concienciando. También hay un boom después de la pandemia por el tema social. Cada vez trabajamos más horas, nos cuesta más socializar. Es una excusa para apuntarte a un club y juntarte en una terraza a tomar algo con diez personas que no hubieras conocido. Eso tiene un potencial muy importante. Cada vez con más ganas pero sin volverse locos, disfrutando y pasándolo bien.

–Dan buen tiempo para hoy. ¿Cómo convencería al público?

–La entrada merece la pena solo por ver el teatro por dentro, que hay sombra y es espectacular. De lo otro ya me encargo yo.