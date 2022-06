¡A por nueva cantera! Jornadas abierta del Club Nieto

Hoy empiezo hablando de fútbol, de ese que hace cantera, que enseña valores, que forja voluntades, espíritu colaborativo, comunicación de tú a tú que rompe con el ensimismamiento individualista de las pantallas. Hoy hablamos del Club Deportivo Nieto, que leo que se inauguró allá por 1940. Me pregunto cuánto trabajo voluntario, cuántos miles de niños habrán pasado por esa aulas en tantos años, cuántos nombres consagrados para el fútbol y cuánto alimento nutricio para los clubs modestos. Pues hablo de este club que preside Agustín García, porque antes lo hice con Fernando Fernández Oliveira, de la Junta Directiva como su hermano Enrique, como su madre, Charo... Pues a lo que voy, honrados y esforzados padres de familia: el club hace unas jornadas deportivas abiertas los miércoles y viernes, de 18 a 21 horas, para el fútbol ocho y fútbol once en sus instalaciones del campo del Meixoeiro, para los niños desde categoría biberón a juveniles. Os doy dos teléfonos: 600878413 y 689958836 ¡Hay que captar nueva savia! Yo no voy, pasé la edad.

¡Ozú, Alicia, qué abuela! Hacía tiempo que no la veía y en ese tiempo se ha convertido en abuela. Bueno, solo hace dos meses, y anda preocupada con dos cosas: qué se vestirá para el bautizo de Manuela en la catedral de Sevilla y cómo aprender unas sevillanas por si acaso. Claro, es que a Alicia Suárez, a la que yo conocí hace años en su inmobiliaria Puerto Panjón y acaba de inaugurar un segundo local en Álvaro Cunqueiro, 5, frente a la comisaría de policía, le vino una nieta andaluza porque allí vive su hija, así que lo celebramos. Nos fuimos con Jaime López Capitán a tomar unos vinos. ¡Ozú, Alicia! ¿El mundo inmobiliario? Bien, “Vigo se mueve”, dice. La transfiguración de Fontes ¿Cuánto tiempo hace que conozco al pintor Xulio Fontes? Buf, décadas, todavía creíamos en el amor universal. Es de la cosecha de 52, llegó en el 74 a Vigo, ahora vive en el Calvario, antes en Vincios... pero su patria chica está en Quintela de Leirado, el de Forxán, el de Penegache... Hace unos 20 años yo le definí en una entrevista como “el pintor de las piedras”, porque les daba nueva vida con su pintura, y en la pintura sigue como comprobarán quienes vayan mañana a la inauguración de su exposición en la Casa de Cultura de Melgaço, La transfiguración de la materia, a las 6 de la tarde, que le presentará Luis García Mañá, el ex jefe de policía de Galicia, escritor feraz y ex senador del PSOE. Diecisiete cuadros de gran formato en los ue emplea materiales diversas como conchas de bivalvos, de nueces, pinzas de la ropa…