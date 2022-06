“Me ofrecieron hacer el disco fuera pero quería grabarlo aquí y con mi gente”

Después de haber colaborado en más de 20 discos y espectáculos de artistas de proyección internacional como Mercedes Peón, Xosé Manuel Budiño, Carlos Núñez, Kepa Junquera o Berrogüeto, entre otros, Xico Feijóo da el salto a la primera fila con su propio disco en solitario, “Peixe”. Una propuesta fresca y costumbrista que reúne toda una carrera dentro de la música tradicional vista desde una óptica actual. El viernes a las 21 horas presentará este nuevo trabajo en el Festival TerraCeo en el Auditorio Mar de Vigo (por las condiciones meteorológicas, se celebrará en el interior), pero antes, se pasó por FARO para hablar de música y de futuro.

–Siempre anda metido en proyectos, corriendo de un lado para el otro. Por fin ha encontrado un hueco para hacer “Peixe”. Después de haber trabajado tanto para otros artistas, ¿qué significa para usted hacer su primer disco en solitario?

–A nivel creación es un deseo cumplido. Colaboré con muchos músicos y por fin me atreví con algo enteramente mío.

–¿Qué nos vamos a encontrar en este álbum?

–Es un disco muy reflexivo, con canciones tradicionales que yo fui modificando y generando otras nuevas melodías. Es un trabajo que transmite ese concepto de “hay que vivir la vida intensamente”. Nuestra música tradicional se está haciendo cada día aunque sea originaria de un tiempo pasado. Yo siento que a esas canciones que todos conocemos les he dado mi toque personal, otra impronta. Tengo que agradecer los arreglos de Carlos Quintá que son increíbles y no se pelearon en nada con las ideas que yo tenía para el disco.

–¿Por qué el título de “Peixe”?

–Me inspiré en alguien que conocía, pero podríamos ser cualquiera de nosotros, una de esas personas que tienen una especie de dos vidas. Uno para los demás y uno para uno mismo. Me recordó a un pez dentro de un acuario. Y si te fijas bien, el pez de la tapa está fuera del acuario.

–¿Qué se van a encontrar el viernes en ese concierto tan especial, teniendo en cuenta que es su primera vez en Vigo en muchos años?

–Se van a encontrar con una banda en directo con mucha presencia dramática. Será un espectáculo continuo donde el público será una parte fundamental. Nuestro objetivo es que sea muy visual. Habrá alguna sorpresa con algún invitado individual o colectivo y que sin saber su apellido desarrollarán un papel indispensable en el espectáculo.

–La faceta de cantante, ¿es ahora con la que más se identifica?

–Soy un tipo de picos de extremos. Toda mi vida he cabalgado entre las facetas de presentador, docente, bailador o músico. No podía decantarme por ninguna. Pero sin duda ahora estoy volcado en la música y es lo que más me ilusiona.

–¿Qué le queda por hacer?

–Seguir viviendo. Vivir cada día esperando lo que yo deseo y que el futuro me lo conceda.

– ¿Qué significa para usted su familia musical?

–Muchísimo. Tuve ofrecimientos de hacer el disco fuera con artistas de renombre pero preferí hacerlo aquí, con mis músicos, con mi gente, con los de siempre. Que si nos equivocamos lo hacemos juntos.

–¿Tiene algún tipo de expectativas de cara al concierto?

–Pasarlo bien, disfrutar. Hacer que la gente olvide los problemas. Espero que así sea, vamos. Tengo mucha suerte porque sin tener muchas expectativas ya tengo cerrados 27 conciertos y en los tiempos que estamos, es una gran alegría. Gracias en gran parte al apoyo incondicional de “Nalgures Producións”.