La ciudad, más conectada: casi nueve de cada diez hogares disponen ya de acceso a internet

En el año 2012, el porcentaje de hogares vigueses que tenían contratado algún tipo de conexión a Internet se situaba en únicamente un 60%. Por aquel entonces solo había 67.593 familias que disponían de acceso a la red. La cifra fue aumentando exponencialmente con el paso de los años fundamentalmente porque las compañías de telecomunicaciones fueron extendiendo su cobertura primero tanto de Adsl como especialmente de fibra óptica, llegando a prácticamente ya todo el núcleo urbano y a un importante volumen de domicilios ubicados en el rural.

Por eso en 2020, los últimos datos de los que se disponen, el Instituto Galego de Estatística (IGE) recoge que ya son casi nueve de cada diez hogares vigueses los que tienen contratada algún tipo de conexión a Internet, un 30% más que a principios de la década pasada.

El aumento de cobertura por parte de las grandes compañías del sector es uno de los principales motivos, pero hay más. Por ejemplo, la dependencia de la red de muchas personas para su día a día les ha “obligado” a contratar Internet pese a que en un principio no querían. Y es que hay que recordar que en los últimos años se ha vuelto cada vez más común el teletrabajo, para lo que es necesario en prácticamente todos los casos disponer de Internet en casa.

Pero hay otro motivo que es fundamental: el surgimiento de empresas low-cost que permiten contratar Internet en casa a un precio mucho menor y con una calidad similar a las grandes empresas, pues subcontratan su infraestructura para ofrecer sus servicios.

Esta evolución de la conectividad en los hogares vigueses también ha llevado aparejada, consecuentemente, un incremento continuado del número de teléfonos que se pueden conectar a Internet, es decir, los conocidos como smartphones. Estos dispositivos, que se han incorporado al día a día de prácticamente toda la población, se han disparado en los últimos años. En 2017 había 91.297 hogares vigueses con algún familiar con un teléfono inteligente, mientras que según los últimos datos esa cifra ha ascendido hasta los 104.657. Que no es un dato baladí lo demuestra el hecho de que Vigo es, con gran diferencia, la ciudad gallega con un mayor número de smartphones registrados: hay más de 9.000 hogares con móviles con conexión a Internet que en A Coruña.

Hay que tener en cuenta que todas estas cifras se circunscriben al ámbito privado de las familias, por lo que el número de teléfonos en circulación en Vigo es mucho mayor pues habría que sumar los que hay en las diferentes empresas: hay muchas personas que tienen por ejemplo un móvil para el trabajo y otro para su vida personal.

Sigue habiendo sin embargo mucho por hacer. Porque hay vigueses de algunas zonas del rural que tienen grandes dificultades para tener incluso una buena cobertura móvil, por lo que es todavía más impensable que puedan conectarse a Internet. También en varios municipios del entorno, por ejemplo en Tomiño, llevan tiempo reclamando a las compañías de telecomunicaciones que amplíen sus infraestructuras, pues algunas parroquias se encuentran completamente aisladas a nivel comunicativo.

Pero en las zonas de Vigo, que son la gran mayoría, en los que hay red disponible, su uso es masivo. Por ejemplo, en los últimos tres meses de 2020 fueron 236.678 los vecinos que utilizaron Internet ya sea por trabajo o por entretenimiento. Una cifra que también ha sufrido un importante ascenso por el hecho de que en 2020 hubo confinamiento y durante algunas semanas la red llegó a estar absolutamente sobrecargada por el uso que se le estaba dando.

También han aumentado considerablemente los hogares con Smart TV, es decir, televisiones con acceso a la red y que cuentan con aplicaciones como Netflix o HBO, imprescindibles en muchos hogares en plena explosión de las películas y las series en streaming. Así, estas Smart TV están presentes ya en al menos 43.338 hogares vigueses, lo que supone un incremento del 50% en solo cuatro años.

Los ordenadores, las videoconsolas con acceso a Internet para jugar online, las tabletas y otros dispositivos como los relojes inteligentes también han ganado presencia en la ciudad en los últimos años. En definitiva, toda actividad relacionada con Internet se ha visto fuertemente incrementada. Y no parece que haya tocado todavía techo.

Los mayores de 65 años, los que más dan la espalda a la web

En Galicia, el colectivo de quienes no tienen conexión a internet contratada por entender que no la precisan o porque prefieren dejarla al margen de su vida está conformado por más de 105.000 personas, según las cifras facilitadas por el Instituto Galego de Estatística a partir de la Enquisa estrutural a fogares. Además, si bien la gran mayoría –siete de cada diez– de esos autoexiliados digitales son ciudadanos de 65 o más años, el resto –casi uno de cada tres de quienes dicen no a contratar las posibilidades de las nuevas tecnologías– se encontraría todavía en edad de trabajar, al tener entre 16 y 64 años.