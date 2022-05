O Calvario se transforma en un barrio de cómic

Los amantes del cómic tienen este fin de semana una cita inexcusable en el popular barrio de O Calvario. El evento se llama Banda á feira y aspira a sacar a la calle todas las virtudes de la novela gráfica. En ocasiones, el público que no está familiarizado con la lectura de este tipo de obras lo asocia a literatura juvenil. Pero nada más lejos de la realidad: “Hoxe en día hai un cómic para cada persoa. Se hai alguén que di que non lle gusta ler Banda Deseñada é porque non atopou o seu libro. Esta é unha das cousas coas que queremos facer pedagoxía”, argumenta Melo, librero ya mítico en el sector de la novela gráfica en Galicia y uno de los organizadores del evento.

La idea es genuina de la Asociación de Veciños do Calvario, cuyo presidente, Raúl Fontán, movilizó a otras personas como Félix Rodríguez o Fernando Llor, creador también conocido en el gremio: “É un reto ao que non podiamos dicir que non e co que estamos moi ilusionados. Sobre todo por darlle espazo á áreas da cultura que non o teñen normalmente”, apunta. “Ademais, queriamos facelo todo no entorno da rúa peonil porque entendémola como centro neurálxico do barrio no que poder xuntar a xentes de tódolos tipos”, remata Melo.

Los organizadores señalan que una de las intenciones que tenían al plantearlo era aunar talento local y gallego con otro más foráneo. “Que tenga el atractivo de personas de mucho renombre a nivel del Estado, pero que también ponga en valor el talento autóctono, que no es poco”, explican desde la organización. Por eso, cerca de veinte artistas de primer nivel pasarán dos días por las calles de O Calvario.

Un programa completo

El programa dará comienzo el sábado, día cuatro de junio, a partir de las 11.00 horas con varios obradoiros de cómic para, a continuación, en el entorno de las 12.00 horas, celebrar una clase magistral de técnicas digitales de la mano de Carles Dalmau (Tossa de Mar, Girona, 1997), cuyas plazas ya están agotadas. Y no es de extrañar, puesto que el artista cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales y ha trabajado en numerosos proyectos relacionados con la ilustración; desde cómic y webcómic a arte para videojuegos y dibujos animados, entre otros.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar una charla coloquio con otra artista de calado nacional: Anabel Colazo (Valencia, 1993), una de las creadoras del fanzine Nimio, y que ha colaborado en otros como Paranoidland, ambos ganadores del premio al mejor fanzine en el salón del cómic de Barcelona. Colazo debutó en el cómic en 2015 con El cristal imposible (DeHavilland), y en 2017 vio la luz su primer trabajo extenso, Encuentros cercanos, al que siguió No mires atrás (2019), con gran acogida de público y crítica.

Tras la charla de la ilustradora, tendrá lugar una firma de libros con ambos artistas y también habrá un espacio dedicado a autores locales, con el objetivo de dar oportunidad a los creadores de la ciudad de dar visibilidad a sus trabajos.

Durante la jornada del domingo, día cinco de junio, las actividades darán comienzo con una charla coloquio conjunta entre Mayte Alvarado y Borja González, dos ilustradores extremeños que tras de iniciarse en los fanzines a través de la autoedición, finalmente acabaron publicando obras en solitario e ilustrando clásicos de la literatura, como La casa de Bernarda Alba (2017), en el caso de Mayte Alvarado. Al finalizar, las personas asistentes tendrá la oportunidad de que los autores firmen sus libros y charlar con ellos.

Asimismo, el cómic tomará la zona peatonal de O Calvario con una exposición que los vigueses podrán visitar en horario de 10.00 a 21.00 horas durante las dos jornadas que se prolongará el evento. Cabe destacar que, para la difusión de esta primera edición, Das Pastoras ha diseñado un cartel fusionando la vista exterior del Mercado do Calvario con los personajes más emblemáticos del mundo del cómic en un tono festivo, y es precisamente una fiesta del cómic en clave viguesa lo que pretende ser “Banda á Feira”.