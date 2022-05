Llega a Vigo una nueva estafa online: “Te hacen cargos a nombre de Amazon”

El pasado sábado, cuando María se despertó y cogió el móvil de la mesilla, le llamó la atención una de las notificaciones en pantalla. Su banco le informaba de que había recibido cinco cargos consecutivos a nombre de Amazon. Le resultó extraño. Su código ético rechaza comprar a grandes multinacionales. Sería como tirar piedras contra su propio tejado, ya que ocupa un cargo directivo en la asociación de comerciantes y empresarios de un barrio vigués y dice estar muy concienciada con el comercio de barrio y el consumo de proximidad. “Aún así no me preocupé mucho”, pensó, “podría haber sido mi hija que había comprado alguna cosa por internet”. Sin embargo, cuando pudo hablar con su hija, comprobó que ella tampoco había sido: “Realmente, me pareció raro. A parte de que no compramos ahí, era muy extraño que fuesen cinco cargos consecutivos”. María lo dilucidó bien. Es extremadamente improbable que este tipo de tiendas online te hagan cargos consecutivos a la misma hora, ya que eso significaría que el usuario habría ejecutado el mismo número de compras por separado, no de varios productos en la misma compra.

Fue entonces cuando esta comerciante de O Calvario se dirigió a su oficina bancaria para ver cómo podía proceder y si, finalmente, tendría que poner una denuncia para enmendar la situación. Por suerte su sucursal pudo rectificar la situación. Además, allí mismo analizaron esas compras e incluso la sede de la multinacional ficticia también coincidía con la real: Luxemburgo. Denuncian por una presunta estafa a un centro de formación de Vigo tras cerrar su sede Fuentes de los principales bancos con presencia mayoritaria en Galicia explican que este tipo de estafas cada vez son más habituales y que suelen concentrarse en los fines de semana y días festivos “que es cuando la gente está menos pendiente del móvil y pueden pasar desapercibidos”. De hecho, la clave de este modelo es llamar poco la atención. Las mismas fuentes explican que los cargos no suelen superar los cincuenta euros por las mismas razones y suelen dividirse en fracciones de menos de diez. De los abundantes informes policiales al respecto se deduce que, en el caso de María, lo más probable es que le hayan sustraído los datos de su tarjeta de crédito al introducirlo en una página web con una seguridad deficiente. De esta forma, los piratas informáticos pueden ejecutar compras o simulaciones de compras por cualquier otro canal. Desde la llegada de la COVID-19, las entidades bancarias instan a sus usuarios a que activen la verificación de compra para sortear de forma sencilla estos delitos. Sin coste extra para el cliente, este mecanismo obliga al usuario a aceptar el pago tanto en la página web de compra como en su teléfono móvil, haciendo mucho menos vulnerable el proceso. Recomendaciones policiales Lo cierto es que la delincuencia por vía telemática está en auge. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra alertaba hace apenas un mes que cuatro de cada diez denuncias en Vigo están relacionadas con ciberdelitos. Fuentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo explican que la llegada de la pandemia ha disparado la ciberdelincuencia. Es lógico. Durante estos más de dos años, el uso de medios telemáticos para el comercio ha ganado protagonismo y eso ha llevado en paralelo un aumento de la delincuencia en internet. Además de activar la ya mencionada verificación en dos pasos, la Policía Nacional pone el foco en la peligrosidad del phishing, un método para engañar al usuario y hacerlo sucumbir a una petición de datos personales y bancarios. La Policía Nacional recuerda: “Las empresas auténticas nunca se pondrán en contacto por correo electrónico o teléfono para solicitar datos personales. Si sucediera, se debe llamar a la empresa con los datos de contacto que aparecen el sitio web legítimo o acudir a una oficina física”.