¿Nos vamos de galerías?

Vamos de vinos de vez en cuando. ¿Y por qué no vamos de cuando en vez de salas de arte? Una batida por las galería viguesas podría empezar por la Casa Galega da Cultura, en la Plaza de la Constitución, donde hallaremos una selección de los fondos bibliográficos y documentales que posee la Fundación Penzol relacionados con Florencio Delgado Gurriarán, el escritor a quien se dedicó el Día de las Letras Galegas de 2022. Luego caminaríamos 100 metros hasta Fermín Penzol y, al lado de lo que fue el emporio Telmo´s, podríamos ver en la microgalería Quadro la muestra de Tania Ciffer, fresca y natural, en sus abstracciones y texturas sirviéndose de materiales como minerales y tierras. Caminando 500 metros más, en Marqués de Valladares 37, entraríamos en la galería Montenegro y su flamante expo Equidad. 17 mujeres, todas artistas con importante trayectoria profesional, desde María Blanchard a Puri del Palacio pasando por Maruja Mallo, María Antonia Dans, Berta Cáccamo...). Luego, un taxi podría llevarnos a STV Espacio de Arte en Gran Vía 129, donde nos encontraríamos con la propuesta de El sueño de Ícaro, de Marcos Castro y sus nuevos trabajos cerámicos y textiles. ¿Os vale?

¡Qué magia la vitruviana!

Lleno en el local de Rosanna Ojea y Javier Ferreiro, ahí ante el verde de la Alameda (sí, mujer, el Vitruvia café) en la actuación de Abe Rábade al piano y Raúl Micic a la guitarra. Me encuentro a Marita Vázquez de la Cruz a la salida y, con voz trémula y cara de místico embeleso, me dice: “De verdad, qué conciertazos de jazz está ofreciendo esta gente vitruviana. Lo de hoy fue inenarrable, emocionante, conmovedor. No hacen falta oídos, entraba la música por los poros. El piano, que suele ser un animal de compañía, pasó a ser en el jazz un protagonista, con un devenir de notas que es una locura”. Pues ya veis, qué cosas grandes puede hacer un pequeño local, un café con piano.

Y la de María Auxiliadora

Esta es una ciudad rica en propuestas y tanto te puedes ir a un concierto de punk con las Anti-Mums o de jazz con Abe Rábade como celebrar la memoria y la fe como han hecho los antiguos alumnos salesianos. El domingo celebraron juntas la Fiesta de Marí Auxiliadora con la de San Juan Bosco. Hubo eucaristía en el Templo-Santuario de María Auxiliadora, de la calle Ronda de Don Bosco con ofrenda floral y hubo almuerzo de confraternidad en el Hotel Coia, donde se reunieron más de 100 comensales y se hizo entrega de un obsequio a los asistentes de las promociones de COU 1995-96 y 1996-97, Cada uno en lo suyo.