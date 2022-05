"Es prioritario crear un registro gallego de tumores; no tenemos datos específicos”

En el año 1996 inició su trayectoria como facultativo de Oncología médica en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), un cargo que a partir de ahora el doctor Martín Lázaro compatibilizará con la presidencia de la Sociedade Oncolóxica de Galicia.

-¿Cómo encara esta nueva etapa? ¿Cuáles considera que son los principales retos que tiene por delante?

-En la actualidad, como sociedad autonómica, tenemos unos retos que ya se habían empezado a plantear en los dos años anteriores, que son, en primer lugar, intentar crear un registro gallego de tumores. Llevamos tiempo intentándolo ejecutar en colaboración con el Sergas y este es uno de nuestros objetivos prioritarios porque no tenemos datos específicos de la comunidad, siempre extrapolamos datos estadísticos de otros lugares, pero no disponemos de datos reales de lo que pasa en Galicia. Disponer de ellos contribuiría a redistribuir los recursos en función del tipo de tumores y de las necesidades que haya en cada área sanitaria.

Otro de los objetivos que tenemos es crear un registro de ensayos clínicos gallegos, de tal forma que sepamos desde cada hospital qué ensayos se están realizando en los distintos centros para conocer en qué área se podrían beneficiar nuestros pacientes y que así se puedan desplazar. La idea es que el Sergas también facilite esta posibilidad y que aquellos pacientes que quieran participar en algún ensayo clínico nuevo puedan hacerlo, aunque sea en otra localidad.

-¿Darán continuidad a las líneas de trabajo de la directiva anterior?

-Sí, por ejemplo, gracias a la directiva anterior, algo sobre lo que ya se está trabajando es en la posibilidad de que se haga un nuevo plan gallego de Oncología que tenga en cuenta a todos los pacientes, siendo homogéneo su acceso a las mismas técnicas, tratamientos, cirugías, etc. Y para este plan ya tenemos a dos profesionales de la nueva junta directiva trabajando con el Sergas en este proyecto y también en colaboración con otras especialidades.

Dentro de la idea de este plan gallego también está la necesidad de que en todos los hospitales podamos acceder de una forma sencilla y de una forma reglada a una cartera de biomarcadores que a día de hoy son imprescindibles a la hora de tratar a los pacientes oncológicos. En la actualidad, existen muchos tratamientos que van dirigidos en función de determinadas alteraciones moleculares que, en determinados tumores, nos van a permitir seleccionar tratamientos que son más efectivos y que en muchas ocasiones contarán con una menor toxicidad, pero queremos conseguir que haya una cartera en la que se especifique bien qué marcadores vamos a utilizar, que los hospitales dispongamos de un acceso fácil y rápido a ellos y no tener que estar realizando las gestiones con otros centros para tener acceso, además de indicar el número de marcadores qué se van a realizar y en dónde se van a hacer cada uno.

Estas son las principales líneas de trabajo que nos planteamos en esta nueva etapa, aunque pueden surgir otros objetivos, como puede ser el abordaje de la Oncogeriatría. Recientemente, en el congreso gallego se abordó el tratamiento oncológico en la persona anciana y lo que nos planteamos los profesionales es cómo evaluarlo, cómo adaptar los tratamientos en función de la necesidad de cada paciente, de las posibles toxicidades o de las enfermedades asociadas que tengan. De este congreso surge la idea también de que a lo mejor es hacer algo a este respecto para que se pueda instaurar de forma reglada en los hospitales, porque ahora mismo solo hay dos que tenemos Geriatría, pero también barajamos que en el resto se pueda articular una consulta con una persona especializada.

-Con respecto al registro de tumores, ¿se refiere a que cada área sanitaria lleva su propio registro, pero esos datos no están unificados a nivel autonómico?

-Sí, pero es no tenemos ni registros en los hospitales. No está bien regulado, depende de cada servicio realmente, cuando lo ideal es que estuviera unificado. Lo ideal sería que alguna especialidad concreta, como podría ser Anatomía Patológica, que son lo que diagnostican los tumores, pudieran articular un registro de manera que supiéramos siempre, en cada área sanitaria, cuál es el tipo de tumor más frecuente, qué mortalidad hay, qué necesidades tienen… porque eso permitirá realizar una distribución de los recursos más óptima. La cuestión está en cómo diseñarlo para que pueda estar en todos los hospitales, tener en cuenta los sistemas informáticos de cada uno, cómo recoger esos datos, realizar un seguimiento y analizar los resultados de la práctica diaria. Lo ideal sería disponer de un sistema que interconecte los hospitales para que podamos extraer datos cuando nos interese, sería algo absolutamente fantástico porque nos ayudaría muchísimo a la hora de desarrollar nuestro trabajo con los pacientes en el día a día.

-¿Cómo ha evolucionado la especialidad de Oncología en Galicia; cuáles diría que son los principales avances que se han dado en materia de investigación?

-Hemos evolucionado mucho en los últimos años. En los hospitales, en cuanto a investigación, por ejemplo, la realidad es que cada vez participamos más en estudios y ensayos clínicos con nuevos fármacos y nuevas alternativas para nuestros pacientes. Además, también disponemos de un sistema de acceso a fármacos que o bien todavía no están financiados o bien están pendientes de financiación, que nos facilita mucho la posibilidad de emplear fármacos en casuísticas nuevas. Cuando no están aprobados suele costar un poco que se nos autorice su uso, pero esto facilita mucho que los pacientes puedan tener acceso de una forma rápida y precoz a tratamientos que verdaderamente son efectivos.

-¿Y en el área de Vigo?

-En Vigo, desde que nos fusionamos los dos hospitales hemos crecido en diferentes aspectos, entre ellos también en la investigación. Tenemos multitud de estudios que poder ofrecer a los pacientes que a lo mejor ahora mismo no se pueden llevar a cabo, pero sí en un futuro, porque dentro de poco van a convertirse en tratamientos estándar, y también en investigación hemos crecido porque contamos en la actualidad con una investigadora con una beca Miguel Cervé, que se llama Mónica Martínez, que nos está ayudando a desarrollar ese ámbito, el de la investigación básica y transnacional, que hasta la fecha no estaba implementado. El hospital nuevo ha ayudado mucho a que, con la fusión de los diferentes servicios, se logre una mayor especialización dentro de cada uno, lo que redunda también en el beneficio de nuestros pacientes.

-¿Cuáles son los principales procesos oncológicos que más se diagnostican?

-En el área sanitaria de Vigo, si analizamos el tumor más frecuente en ambos sexos, encontramos que el cáncer colorrectal es el más prevalente. Tomando como referencia solo a la población femenina, entonces el más frecuente es el cáncer de mama, y si solo analizamos a la población masculina, el más frecuente sería el cáncer de próstata, aunque el que causa una mayor mortalidad y morbilidad es el cáncer de pulmón. Es importante destacar que muchos de los tumores que son diagnosticados en nuestra área están asociados al tabaquismo, y no solo estamos hablando de cáncer de pulmón. El próximo 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y me parece fundamental recalcar que el tabaco está asociado a casi una tercera parte de la mortalidad por cáncer. Y, en este sentido, hay que señalar que no solo es cáncer de pulmón, el tabaco también puede ser el causante de cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, cáncer de laringe, …

-En el área oncológica, ¿está siendo el diagnóstico tardío un efecto colateral de la pandemia de COVID?

-Es verdad que con la pandemia tuvimos que reorganizar la actividad asistencial, pero en cuanto a cifras, afortunadamente creo que al final hemos conseguido atender a todos los pacientes, aunque a veces hayamos tenido que recurrir a las consultas telemáticas o buscando otras vías. Pero sí es cierto que, aunque no está analizado, sería necesario evaluar qué porcentaje de pacientes ha llegado en fases más avanzadas, tal y como ya se ha comprobado en otras comunidades donde ha habido un mayor impacto del COVID, como puede ser Madrid.