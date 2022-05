Ferxa Lojo y sus Gotas de Mie

No sé si desde el madrileño Lavapiés en el que habita hace unos años, esta chilena ha conseguido por fin vivir en Galicia, de la que se manifiesta enamorada. Pero sí puedo asegurar que esta mujer, feminista del Grupo Las Peligrosas de la Fundación Entredós del castizo barrio en que por ahora reside, estará hoy en Vigo, para presentar a las 20 horas, en Librouro su ópera prima, Gotas de Miel, que yo ya he visto por librerías viguesas como ésta en la que lo presenta, Casa del Libro o Cartabón. Ferxa Lojo es su nombre ¿Gotas de Miel? Sí, son odas, poemas y relatos que, según cuenta ella, nacen de lo más profundo y hablan de amor, desamor, desilusiones, esperanzas, seducción, represión..., aunque siempre agradeciendo el poder despertar cada día. Algunos de los textos de Ferxa han sido seleccionados en anteriores certámenes y hoy podréis conocer a esta mujer nacida en Chile en familia conservadora, considerada la oveja negra, de profesión topógrafa y administrativa en proyectos avanzados que se confiesa amante de la vida, la libertad, la naturaleza... cuya pasión es escribir y su ilusión, Galicia.

Pinzás llega hoy con “peli”

¿Cuánto tiempo hace que no veo al cineasta vigués Juan Pinzás, en cuya casa madrileña (y la de Pilar Sueiro) estuve alguna vez hace mucho? No me olvido de ese tipo combativo, alegre, encantador, que hoy llega a Vigo para presentar en los cines Gran Vía su décima película, El corazón de Europa, segundo volumen de su trilogía europea a la que antecedió El vientre de Europa. No olvido a este director que, según me cuentan amigos incondicionales de viejo, ya colgaba clases en Vigo para escaparse a ver películas y ya de niño se sabía párrafos enteros de las mismas. Eso yo no lo sabía porque lo conocí ya en medio de su actividad cinematográfica, pero me lo cuenta en charla de café José Antonio Taracido “taras”, que junto a Quique Armesto y Manuel Porto lo admiran y con él tienen memoria común desde la infancia y desde aquella academia Arellano en que se conocieron. Hoy, por supuesto, estarán en los cines Gran Vía para recibirle. ¡Aúpa Pinzás, vigués de cine!

La de Treus, con la Sornosa

¡Ay Arantxiña, la de Treus, cómo te lo montas, cariño verdadero! Combativa eres, como en el cine Pinzás pero tú con el humor al galope de la palabra. Sí, ya sabemos que engordaste 4 kilos, y que este sábado, en el Sinatra (21 h., 10 euros) , volverás con tus “Monólogos de la Treus” pero compartiendo escenario con una de las mejores cómicas del país, nada menos que Patricia Sornosa. Ya sabemos que te aplauden tus monólogos y que podemos conseguir las entradas en ticketrona.com porque el aforo es lo que es. ¡Vale Arantxiña, flor de té, parruchiña!