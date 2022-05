Diez bocados de allá con lo mejor de aquí

No cabía ni un alfiler en la zona fondo del Mercado del Progreso donde la Diputación de Pontevedra montó este año el espacio Degusta Europa, una iniciativa que tiene como objetivo promocionar la gastronomía europea a través de los productos de proximidad. “Celebramos el Día de Europa y lo hacemos con los símbolos de nuestra gastronomía. Tenemos un producto extraordinario reconocido nacional e internacionalmente y tenemos que mostrárselo al mundo. Escogimos platos de Europa pero elaborados con nuestros productos, que están más ricos”, señala Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Pero toda la excelente degustación de los diez petiscos que desaparecían de las bandejas que no dejaban de reponerse no sería posible sin la implicación y buen hacer de los alumnos de hostelería del Centro de Formación Profesional Manuel Antonio de Vigo. Para alguno de ellos, esta era la primera vez que participaba en un evento profesional donde tuvieron que poner a prueba todo el aprendizaje adquirido durante el año. “Lo que más me gusta es la elaboración y la que menos la preelaboración de las recetas. Yo creo que todo está saliendo muy bien para ser la primera vez que lo hacemos. Me gusta la cocina desde siempre y un evento así da mucha satisfacción”, destaca Ana López.

Calabaza asada, puré de patata y aire de cebollino; pastel de caballa ahumada o risotto cremoso de nabo con brocheta de pollo, vasitos de yogur y crema de membrillo, melindres o bizcocho de las Rías Baixas fueron solo algunas de las delicias que se pudieron disfrutar en la cata europea. Fueron muchos los vecinos que se encontraron por sorpresa con los bocados que sobrevolaban los pasillos del Mercado del Progreso mientras iban a hacer su compra habitual. “Uy, me encantan, sobretodo el bocadillito ese que es como un kebab”, comenta María Rodríguez. Pero sin duda uno de los elaborados triunfadores fue el cóctel de bienvenida, un vermú fresco y espumoso que complementó a la perfección los deliciosos manjares. “Hoxe vimos facer o que mellor sabemos. Esta é unha estupenda oportunidade para que os nosos alumnos se impregnen aquí no mercado do ambiente profesional que se xera e poñer en práctica a súa coordinación”, resalta Rubén Otero, director del CIFP Manuel Antonio de Vigo.

Desde la Diputación de Pontevedra avanzaron que el año próximo extenderán la iniciativa a otros mercados del área olívica, ya que “es necesario ayudar a promocionar nuestro mercado de proximidad y de kilómetro cero”.

Dado el éxito de esta nueva edición, los alumnos que pronto se convertirán en profesionales no quisieron dejar de aprovechar la oportunidad de ofrecerse a volver a repetir una experiencia enriquecedora, y aunque reconocen que se viven momentos de estrés por el volumen de bocados que tienen que preparar en muy poco tiempo “es una adrenalina que nos encanta”.