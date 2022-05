Interzoo Vigo abrió sus puertas hace tres años en la calle Sagunto, "y enseguida, la relación con los clientes fluyó hasta el punto de convertirse en amigos, casi en familia", asegura. Él está muy a gusto en el barrio y con respecto a la rentabilidad de su negocio, "para los tiempos que corren, no me quejo". Cuando abrió, estaba él solo al frente de la tienda, pero en verano de 2020 incorporó a la plantilla a un nuevo y especial compañero: el loro Álex.

"Fue adoptado. Era de un amigo, pero el entorno en el que vivía no le favorecía, y tenía un problema de estrés", recuerda Francisco. Debido a esta afección "se arrancaba las plumas, y cuando llegó, parecía un pollo de supermercado desplumado", se lamenta. Dos años después, este Yaco Africano -que así se llama la especie- ya ha recuperado casi todo su plumaje, "aunque aún tiene alguna zona calva, por ser animal muy sensible", apunta.

Álex es un loro gris, de cola roja y pico negro, y tiene siete años, "aunque viven hasta los 50 ó 60", matiza su compañero de tienda. Además de esos rasgos físicos, este tipo de aves se caracteriza por su elevada inteligencia y por su capacidad de memorización y repetición de palabras. En este aspecto, Álex, que debe su nombre al primer loro de la historia domesticado, cumple a la perfección con las particularidades que se le atribuyen a su familia.

EL PRIMER ALEX

En junio de 1977, ALEX, un joven loro gris africano (Psittacus erithacus) de 13 meses llegó a la Purdue University, en West Lafayette, Indiana. El yaco había sido escogido de un aviario de las cercanías de Chicago no por sus cualidades, sino completamente al azar. Nada más llegar al laboratorio recibió el nombre de ALEX, cuyas iniciales se corresponden con Avian Learning EXperiment (Experimento de Estudio Aviario). Estaba a punto de comenzar una de las más apasionantes experiencias ocurridas en el ámbito de la ciencia que se dedica al estudio de la inteligencia animal. Este loro gris africano fue objeto de experimento durante treinta años (1977-2007) por parte de la psicóloga animal Irene Pepperberg, inicialmente en la Universidad de Arizona y más tarde en la Universidad de Harvard y en la Universidad Brandeis. Irene Pepperberg compró a ALEX en una tienda de mascotas ordinaria, cuando el loro tenía aproximadamente un año de edad.​ Antes de su trabajo con ALEX, la comunidad científica creía que los loros no eran inteligentes y solo podían usar palabras por imitación, pero los logros que alcanzó durante el experimento concluyeron que los loros podrían ser capaces de decidir a un nivel básico, y utilizar palabras de uso frecuente creativamente. Pepperberg escribió que la inteligencia de ALEX estaba a la par con la de los delfines y la de los grandes simios. También dijo que tenía la inteligencia de un niño de cinco años y que no había utilizado todo su potencial hasta el momento de su muerte. Aseguró además que el loro tenía el nivel emocional de un niño de dos años en el momento de su muerte.