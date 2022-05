¡Vuelve, vuelve el Courel Son!

¡Vuelve el Courel Son, el festival de música jazz y soul que se celebraba anualmente hasta que llegó la pandemia! Seoane, Folgoso, Seceda y Paderne serán los pueblos en los que, entre el 15 y 30 de julio, se darán cita en días sucesivos los grupos invitados. Apuntad en vuestra agenda y organizad vuestros planes los que deseéis hacer una escapada y sumar a la experiencia de la belleza de este espacio natural incomparable, asistir a alguno de los conciertos. El primero será de Lucía Martínez Cuarteto, el 15 de julio en Seoane, el día en que quien esto escribe dará el pregón, a mucha honra. El día 16, actuarán en Vilamor The Fabulosos Resaca Brothers. El 23 tocarán Los Winters en Folgoso y el 24 Marcos Coll y Remy Blanklyn en Seceda. El último concierto del CourelSon 22 será el 30 de julio en Paderne, con el grupo Sumbra. Marcos Reinoso, activo promotor de la Asociación Serra do Caurel que organiza este ensemble de naturaleza y música, debe estar ya perfilando los últimos movimientos. ¿No sabéis quién es Reinoso, hombres de poca fe? Un biólogo al que yo conocí de noche en su pub vigués, Contrabajo, y que hace unos cuantos años se pasó al mundo del día, dejó atrás su vida urbanita y se fue a vivir a la Serra do Caurel, donde montó Pia Paxaro, activa empresa de turismo rural. No se arrepiente un minuto.

Nolito, un tipo querido ¡Oh Dios mío! ¿Cómo a mi edad he llegado a tal desconocimiento del fútbol? Puedo jurar y juro que del Celta actual solo conozco a Nolito, y porque me pusieron en su mesa en la cena anual de la Peña Gudelj. Debo reconocer, tal es mi ignorancia balompédica, que lo confundí con alguien del mundo de la moda hasta que, cuando observé su simpatía, pregunté su nombre al boticario Juan Iglesias, que tenía a mi izquierda. ¿Qué marca de ropa lleva este hombre?, le inquirí, poco antes de que me mirara atónito por confundir el vestuario de moda con el del fútbol. Me dicen en fuentes solventes de la Peña Gudelj que está un poco apesadumbrado por su marcha del Celta pues le apetecía estar el año próximo en el centenario del equipo. Me documento y me dicen que, además de meter 52 goles en los 182 partidos jugados por él en el Celta, Manuel Agudo Durán es un tipo querido en el vestuario y en la calle por su bonhomía y aún más cuando le da por el cante de su tierra. Con tres hijas casi viguesas, le gusta tanto su San Lúcar de Barrameda como Vigo o Bueu, los langostinos de Huelva como nuestros centollos y percebes, su guitarra como nuestra gaita. ¡Viva Nolito!