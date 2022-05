Atentos los del mundo del cómic: ¡Llega Banda á Feira!

Celebrar el amor por las viñetas y generar una cita anual que poco a poco se vaya colando en el calendario de los apasionados por el que se conoce como el noveno arte: el cómic. Esa es la esencia, según me contaba Fernando Llor ayer, de la primera edición de Banda á Feira, un evento organizado por la Asociación de Vecinos del Calvario y que pretende acercar el cómic a los vigueses sacándolo a las calles el próximo fin de semana, días 4 y 5. ¡Bien por los del Calvario! Junto con Llor, están detrás Raúl Fontán, presi de la AAVV Calvario, Félix Rodríguez y Melo, a los que hay que agradecer esta propuesta cultural que se expondrá a lo largo de la peatonal de Urzáiz y cuyo cartel anunciador es obra de Julio Martínez conocido artísticamente como Das Pastoras y con gran arraigo en la ciudad olívica, una auténtica leyenda del mundo del cómic. Dicen que es humilde esta edición pero no tanto porque habrá charlas, talleres para niños y varias exposiciones y visitarán la ciudad varios autores del panorama nacional como Borja González (The black holes, Grito Nocturno), Mayte Alvarado (La isla), Carles Dalmau (Planeta Manga) o Anabel Colazo. ¡Enhorabuena!

Abe Rábade y Micic, hoy: del Carnegie Hall al Vitruvia A ver si nos enteramos del alcance artístico de la propuesta, de la que supe ayer por medio de Javier Ferreiro, promotor con Rosanna Ojea del Vitruvia Café y todo lo que en su interior acontece. La cuento. Hoy actúan allí (Compostela, 5) Abe Rábade (piano) y Raúl Micic (guitarra), a las 21 horas. Ya me dice Javier: “¡Voto a bríos, Fernando, han tocado juntos en el Carnegie Hall de Nueva York y hoy los tenemos en nuestro local! Allí, en New York, los vieron desde el patio de butacas y aquí, sin embargo, podremos hacerlo a tan solo unos metros. Es un privilegio –dice casi emocionado– para cualquier escuchante verlos hacer jazz de nuevo juntos y que lo hagan en Vigo. Dos músicos y compositores a tiro de piedra”. Madre de Ángel y Guadalupe Fue hace unos días. Murió la madre de la Hermana Guadalupe, continuadora de la labor del Padre Carlos en la Misión del Silencio, madre también del actor Ángel Egido. Poetisa. Pena para todos.