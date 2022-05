“Cuanto más alejados estén los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la víctima, más complicado es interponer denuncias”. Bajo esta perspectiva pronunciada por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, abordarán los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España la reforma en materia de violencia de género, enmarcado en sus XVII Jornadas, que se celebran desde ayer y hasta mañana en el Hotel Hesperia de Vigo.

Junto esta materia, la magistratura también tratará la legislación y problemática que atañe a los delitos de abusos sexuales a menores, cuestiones que Díaz-Castroverde definió como “una lacra social” que debe tener una “prevención transversal en el ámbito de la educación, de la empresa y en la propia sociedad”.

La finalidad de estas jornadas, a las que asisten doce magistrados y dos magistradas tienen un doble contenido: por un lado, abordar cuestiones de “justicia en general”, como ciertos delitos, las modificaciones en el proceso penal o las nuevas leyes de eficiencia; y por otro lado, temas más técnicos, como el refuerzo de los gabinetes, los sistemas de gestión gubernativa o las mejoras en los servicios que se presentan cada día en los Tribunales Superiores.

En lo relativo a los juzgados especializados en malos tratos, el presidente del Alto Tribunal gallego reivindicó previa reunión de trabajo el planteamiento de una “comarcalización” de estos órganos, lo que permitiría “acercarlos a las mujeres maltratadas”. La propuesta consistiría en ampliar su competencia a otros partidos judiciales que carecen de un juzgado de Violencia sobre la Mujer propio –cuentan con uno mixto– dotando así de una mayor seguridad, atención y servicios a la víctima.

Tras las jornadas, que concluyen mañana día 25, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia elaborarán unas conclusiones y propuestas que serán remitidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “que es la vía para canalizarlas y que tengan su eficacia plena” con posterioridad a su aprobación

Ciudad de la Justicia

José María Gómez y Díaz-Castroverde evidenció su “satisfacción” por la celebración de esta reunión en la ciudad olívica, que coincide con la inauguración oficial hoy de la nueva Ciudad de la Justicia, acto al que acudirán los cinco magistrados de los Tribunales Superiores y que contará con la presencia del rey Felipe VI; del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, la ministra de Justicia, Pilar Llop; el alcalde de Vigo, Abel Caballero y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otras autoridades. “Es una gran noticia, Vigo es el epicentro de la justicia de Galicia”, proclamó.

El presidente del TSXG definió esta dependencia judicial como “un gran avance para la ciudad” y también para la judicatura, porque “los juzgados necesitan formas de hacerse visibles y formas de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios”.

El acto comenzará sobre las 10.30 horas, con el descubrimiento de una placa en la plaza que da acceso al complejo. A continuación, Felipe VI realizará un recorrido por las instalaciones, que acogerán a más de 500 trabajadores y que contarán, entre otros servicios, con una escuela infantil.

Esta inauguración oficial no conllevará el inicio de la actividad judicial en las antiguas instalaciones del Xeral. Todo el traslado de la estructura humana y material se desarrollará de forma paulatina a lo largo de casi siete meses, por lo que, previsiblemente, no será hasta 2023 cuando sea oficiosa. Desde el sindicato AXG-CUT ya anunció que no participará del acto como “protesta ante las graves deficiencias que presenta”.