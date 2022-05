Denuncian por una presunta estafa a un centro de formación tras cerrar su sede

“Una experiencia formativa única. Te cambiará la vida”. Con esta frase se presenta en su página web ‘Vive Formación’, un centro de gestión de recursos formativos que cerró su delegación en Vigo, ubicada en calle Areal, hace aproximadamente un mes, sin avisar a su alumnado. Tras realizar multitud de llamadas, aseguraban estos no recibir respuesta quedándose sin recibir clases, material, asesoramiento o las prácticas prometidas. O pagadas, mejor dicho. Esta situación llevó varios estudiantes a presentar ante la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo varias denuncias ante lo que consideran una estafa. El objetivo de este alumnado es recuperar el dinero invertido en los cursos, por lo que fuentes oficiales de las dependencias de López Mora explicaron que se derivará a la vía civil como una reclamación de cantidades.

Delegaciones

Los afectados no solo se cuentan en Vigo, ya que, por ejemplo, en Alicante se han presentado al menos otras ocho denuncias La empresa contaba con delegaciones en Pontevedra, Madrid, Barcelona y Alcalá de Henares. Es más, son cerca de 200 los estudiantes que ya se han agrupado para tratar de iniciar una demanda colectiva contra el centro de formación ante lo que consideran una estafa. “Quiero ser prudente y pensar que al menos tendré el temario o el material, pero ni me contestaban a las llamadas, ni a los correos, tengo exámenes y trabajos subidos a la plataforma sin corregir... es todo una dejadez”, cuenta una de las afectadas.

Testimonio

S. –prefiere mantenerse en el anonimato– se apuntó al curso de Atención Sociosanitaria en enero de 2021, tras terminar sus estudios en la Universidad y con la idea de aumentar su formación. “No quería estar parada y escribí a varios cursos. Al momento ya me contestaron de este y me animaron a cursarlo. Fueron, por ahora, 2.070 euros pagados”, cuenta esta vecina.

Cambios constantes

Su experiencia, en este año y medio, no es muy halagüeña. “Me cambiaron continuamente de tutora, no se podía entrar en la plataforma, intenté escribir por todos los medios y nada, de repente veo que las sedes están en alquiler... Tras un tiempo al final me responden y me dicen que desde ahora tendré una nueva tutora y todo será online. Y todo esto sin el menor aviso”, cuenta la afectada.

Sin concierto con el SEPE

Es más, indica esta joven que tras consultar con el SEPE y con la Xunta, los cursos no estarían homologados. “Llamé y me indicaron que no tenían ninguna convenio con Vive Formación. Cuando pedí explicaciones a la empresa me dijeron que ellos no daban el certificado de profesionalidad, sino que te daban los medios para sacarlo. Y eso no es lo que prometían”, sentencia.

Crisis en la empresa

Preguntando a la empresa, su responsable, a través del asesor legal de la firma, reconoce que “por unas circunstancias inesperadas y también arrastradas por la pandemia, la empresa tuvo unos resultados negativos que les han lastrado”. “No se logró un entendimiento entre los propietarios y una crisis de solvencia motivó esta situación”, explica.

Esta “búsqueda de solución al problema”, asegura, es lo que motivó la falta de contacto con el alumnado durante este mes, si bien ya han paralizado la comercialización de nuevos cursos y aseguran que tratarán de garantizar y atender “los compromisos adquiridos”. “Todo lo que se ha vendido se mantienen; la plataforma de teleformación seguirá activa y a disposición de los alumnos, pero ya no se va a comercializar nada nuevo”, concluye.