En la cantina de San Miguel

Me fui con el periodista, gran conocedor del mundo de nuestra pesca (muchos años en la Consellería) y ahora escritor con sus Contos da beiramar, Fernando do Monte, a conocer la Cantina de San Miguel de Oia, de la asociación vecinal de ese nombre. Claro, allí están Carlos Leiro, de punta de lanza, y su enamorada, Begoña, atendiendo la retaguardia culinaria. Nos sentamos en la terraza que mira a las Cíes, probamos un pulpo á feira, degustamos unas ricas empanadas recién horneadas, una de pollo y otra de vieiras y una botella del vino de la casa. Estuvimos muy a gusto. No pretenden en esta cantina de amplios espacios tener carta de restaurante, pero tiene las cuatro cosas que te solucionan el día –sea el pulpo con tetilla o á feira, el lomo con pimientos, la empanada que a Begoña le dé por hacer ese día...– y por encargo, lo que quieras, y así muchos vecinos han celebrado ahí bautizos, etc. Los de San Miguel de Oia y su presidente vecinal han tenido buen ojo al contratar con esta pareja de larga experieniencia, y contar además con los contactos en el mundo de la música (y otros) de Leiro que ya les han llevado allí atractivas actuaciones de fin de semana con cena incluida porque lo que les sobra es espacio. Me entero de que en el auditorio vecinal las butacas son del antiguo cine Ronsel. ¡Qué bueno!

Sabores de Vigo en el Trofeo san Isidro de snipe Ya estará de vuelta pero anduvo este fin de semana por Madrid el ex presi del Rápido de Bouzas, vigía náutico y oceánico, organizador de regatas por ríos y mares, coleccionista impenitente y sobre todo vigués Manuel P. Seoane. Se unió nuestro hombre, que también es el gestor de la Gold River Race por aguas del Sil y Miño, al Club Náutico de Madrid (qué raro suena un náutico en tierra de secano) en la organización del Trofeo San Isidro de Snipe, puntuable para el Circuíto Nacional de Snipe. Cincuenta barcos de toda España surcaron aquellas aguas pantanosas que yo me conozco muy bien y de ellos ocho vinieron de Galicia de la mano de Seoane, con pilotos como Juan Mnuel Estévez y Ricardo Salgado (Vigo), Enrique Lago y Juan Estévez, Jaime de Miranda y Nuria Lacera y los que partieron de favoritos, Martín Barmúdez y Ángela Pumariega, infiltrada en el conjunto gallego como asturiana que es. Seoane además consiguió que en la recepción del sábado y la clausura del domingo todo tuviera sabor gallego, fuera agua, cerveza o sidra, jamón callos o conservas. Ya imaginaréis: el poder de nuestras marcas.