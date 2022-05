Un recuerdo vivo en memoria de Noa

Sus bonitas flores rosadas, asociadas al amor, a la simpatía y a la delicadeza, anunciarán cada año la primavera y en el culmen de su floración iluminarán el patio en su recuerdo. Desde el pasado miércoles, un pequeño magnolio chino crece en el entorno del CEIP Mosteiro Bembrive, después de que los 200 escolares y profesores del centro celebraran un emotivo acto en memoria de Noa, la pequeña de cuatro años que falleció a principios de esta semana víctima de un accidente doméstico y también alumna de este centro educativo de la parroquia viguesa.

La noticia causó gran dolor en la zona y en el colegio al que asistía han querido rendirle homenaje de una forma “delicada” y respetuosa. Es por esto que la dirección del centro decidió celebrar el pasado miércoles, dos días después de su fallecimiento, un bonito acto en su recuerdo con la plantación de un magnolio en el patio, un árbol que a partir de ahora siempre estará asociado a su nombre. El objetivo además era crear un pequeño rincón al que los niños y niñas se puedan acercar siempre que quieran, por eso en la jornada del viernes, adornaron la base del árbol con 200 piedras de colores, una por cada alumno.

En la iniciativa participó toda la comunidad educativa del CEIP Mosteiro Bembrive y, tanto sus compañeros, como el resto de alumnos “responderon excepcionalmente ben”, según señaló el director del centro, Roberto Zapata, quien apuntó que “coidamos que era unha bonita maneira de lembrar a Noa e nun punto axeitado para os alumnos do noso centro”.

En este sentido, el director del CEIP Mosteiro Bembrive comentó que como actualmente están inmersos en un proyecto de cuidado del patio, cuando tuvieron noticia del trágico accidente, consideraron que una forma de implicar a todos los alumnos era habilitar un pequeño rincón con la plantación de un árbol y la decoración de su base. Es por eso que absolutamente todos los niños del centro estuvieron durante varios días decorando piedras con colores vivos y alegres que depositaron en la jornada del viernes al pie del magnolio. “Cando fixemos o acto, a homenaxe estaba pensada para os pequenos. Non quixemos afondar no dó, senón que abordamos o tráxico suceso no punto axeitado. Dun xeito delicado, tratamos a ausencia, a marcha, e aquí haberá unha árbore que vai florecer, polo que é un recordo vivo na memoria de Noa”.

La instalación todavía no está finalizada, ya que durante la jornada del lunes volverán a celebrar un nuevo acto y desde la dirección del colegio también se procederá a la colocación de una placa que llevará en la inscripción el nombre de Noa: “Con este espazo no patio, os pequenos poderán achegarse a ela, a súa compañeira, sempre que queiran”, concluyó Zapata.

Un trágico suceso

El trágico suceso tuvo lugar a media tarde del pasado lunes, día 16 de mayo, cuando un particular alertaba al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 de que una menor había recibido un golpe y había resultado gravemente herida en la cabeza, puesto que sangraba abundantemente.

Todo ocurrió en el entorno de las 17.45 horas, momento en el que se registró el aviso. De inmediato fueron movilizados la Policía Nacional y el 061. Al lugar del incidente también se desplazó la Policía Local de Vigo. Al llegar, los efectivos comprobaron que la pequeña, de cuatro años de edad, presentaba una fractura en el cráneo. La menor entró en parada cardiorrespiratoria y, pese a los esfuerzos realizados, los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La pequeña falleció en una vivienda de Baixada Castelo, en las proximidades del Hospital do Meixoeiro, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una pieza metálica. Fuentes consultadas indicaron que la niña estaba jugando en la finca de la casa con otros menores cuando se produjo el siniestro. Una pieza metálica pesada que estaba en algún punto de la pared fue la que golpeó a la niña –sin que haya trascendido como cayó– y motivó el accidente que posteriormente fue objeto de investigación.

En el informe preliminar de la autopsia se indicó que se trató de una muerte accidental tras ser golpeada con una pieza de obra que estaba apoyada en una pared de su vivienda. En concreto, fuentes responsables del caso apuntaron que la pieza era un pesado molde metálico que se utiliza para realizar los huecos en la pared para las ventanas. La noticia causó gran dolor en la zona y hasta la casa se trasladaron varios familiares y también numerosos vecinos cuando tuvo lugar el suceso. Desde el miércoles, sus compañeros de colegio la recuerdan de una forma ejemplar.