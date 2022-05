Imagínese que día tras día, cada vez que quiere ducharse, cocinar, o simplemente lavarse los dientes, tuviera que cruzar la calle con una garrafa para poder tener agua en casa. Para más lata, delante de la fuente del barrio se encuentra con una cola de vecinos que tienen el mismo problema que usted, por lo que toca esperar. Pues este es el problema con el que cargan, desde hace más de 15 días, los vecinos de Travesía de Chane, en Teis, sin acceso al abastecimiento por una avería que Aqualia se niega a resolver.

Según informa la asociación vecinal, hace varias semanas que se produjo una avería que tuvo como consecuencia la rotura de los tubos de abastecimiento, que son de fibra de cemento, es decir, muy antiguos. Los afectados, unas 7 familias, dieron parte a Aqualia, responsable de solucionar el problema. O eso creían ellos.

La empresa se niega a reparar la avería alegando que deben ser los vecinos los que la solucionen al tratarse de una "calle privada". Los vecinos no se lo explican, y contraargumentan asegurando que "esta Travesía é unha vía pública, que forma parte do rueiro municipal e conta con todos os servizos: alumeado público, saneamento e abastecemento de auga e incluso hai dous vados en dúas vivendas".

Por el momento, los vecinos tienen que hacer cola cada día para abastecerse en la fuente pública. Una cansina tarea que les obliga a tener que visitarla varias veces al día: "A veciñanza paga o seu recibo tódolos meses desde hai anos e a empresa Aqualia, busca escusas para non reparar unha rotura ou substituír a tubaxe dunha rúa".

Los vecinos tachan la situación de "escándalo" y piden al ayuntamiento de Viga que interceda para exigir a la concesionaria que realice las obras de forma inmediata.

Además, exigen "un control do goberno municipal sobre está concesionaria, que non pensa en prestar un bo servizo e só no beneficio económico, chegando a deixar a veciñanza sen servizo se é necesario. Cando a veciñanza non é responsábel desta situación, debido ao mal estado da rede de abastecemento".