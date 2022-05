La espera para operarse en el Chuvi sube ocho días pero es inferior a la media gallega

Dos veces al año, la Consellería de Sanidade hace públicos los indicadores generales de lista de espera en los hospitales gallegos. Ayer fue uno de esos días, con los datos actualizados a 31 de diciembre de 2021. Según esta actualización, la espera media para operarse en los hospitales públicos de Vigo es de 74,8 días, ocho más respecto al anterior informe. Era evidente que el dato subiría y tiene una razón obvia: la pandemia. Porque en noviembre y diciembre del año pasado, con la sexta ola completamente desbocada, los quirófanos del Cunqueiro limitaron su actividad y solo hacían cirugías urgentes o que no podían ser demorables por su gravedad, especialmente aquellas relacionadas con cáncer, ya que era necesario reservar un importante volumen de recursos a pacientes COVID. No obstante, Vigo no notó tanto los efectos de la crisis sanitaria en cuanto a su actividad asistencial. Prueba de ello es que es el tercer área con menor espera quirúrgica de Galicia (solo Pontevedra y Lugo presentan un mejor dato, y hay que tener en cuenta que tienen una población de referencia mucho menor) y esos 74 días de demora media son tres jornadas por debajo que la media gallega.

