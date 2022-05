Precios para todos los bolsillos. Así se dividen las entradas para el concierto de Bryan Adams que actuará en Vigo el próximo 14 de julio. Este jueves a las 10.00 horas arrancó la venta de localidades en la web oficial de la gira, doctormusic.com, que ofrece tres opciones para el público que quiera asistir al directo del cantante canadiense. El escenario será el Pabellón de As Travesas, que delimitará su aforo en distintas zonas según los privilegios que conceda cada entrada. Estas son las modalidades:

VIP EXPERIENCIE : A un precio de 275 euros, incluye una única entrada con barra libre y zona VIP antes del concierto; entrada de asiento reservado ; acceso VIP preferente; barra libre, incluidos refrescos, vino, cerveza y combinados , antes del concierto; surtido de tapas saladas y dulces ; área VIP reservada con DJ set antes del concierto; y una acreditación conmemorativa del show.

Vigo será la primera parada de Bryan Adams en su vuelta a España para retomar su gira 'So Happy It Hurts', con la que promociona el nuevo disco del mismo nombre. Hace unos meses, en febrero, el cantante canadiense ofrecía dos actuaciones consecutivas primero en Madrid y al día siguiente en Barcelona (1 y 2 de febrero), en las que fueron sus primeras citas musicales en directo en nuestro país.

Estos meses está llevando su música por varias plazas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, un calendario con 17 bolos que concluirá el día 11 de julio en Cardiff, lugar donde cerrará su gira británica.

Desde allí, y tres días después, el reconocido artista internacional, que cuenta con 15 álbumes en su haber, realizará su primer desembarco español en Vigo el jueves 14 de julio. De ahí recalará en otras cuatro ciudades españolas: Mallorca, dentro del ciclo Legends Vips, el 17 de julio en el Golf d'Andratx; Valencia, el 19 de julio en Marina Sur; Illescas, el 22 de julio en el Espacio Escénico Cubierto; y Cádiz, el 23 de julio dentro del Music Festival de Sancti Petri.

'Playlist', también con grandes exitos

En esta gira, además de las nuevas canciones, Adams no deja fuera de su 'playlist' los grandes éxitos que marcan una carrera de cuatro décadas de 'hits' bien conocidos por todos como "Please Forgive Me", "All for Love", o "(Everything I Do) I Do It For You".

Bryan Adams ha vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, y cuenta con numerosos reconocimientos y premios, incluidas tres nominaciones a los Óscar, cinco nominaciones a los Globos de Oro y un Premio Grammy.