El portavoz del PP en el Concello, Alfonso Marnotes, pide al gobierno local que repare el “emblemático” mirador del Paseo de Alfonso, que “lleva cerrado desde marzo de 2019”, y reclama que la obra de peatonalización de Porta do Sol no quede “incompleta”: solicita que también se elimine el tráfico de vehículos en el propio Paseo de Alfonso y Elduayen aprovechando los trabajos del nuevo Barrio do Cura.