Mariano Vaqueiro, aquel fino interior que luego fue notario

Aún no nos habíamos repuesto del fallecimiento del pintor y publicista brillante Luis Alcántara cuando me llegó la noticia del coma del escritor Domingo Villar, y un poco antes, la muerte del notario Mariano Vaqueiro Rumbao. Esta sección a veces se me convierte en un espacio necrológico quizás porque mi generación está en esa edad en que ocurren estas cosas. Ojalá se recupere Domingo, del que recuerdo la primera vez que charlamos en una fiesta en casa del doctor Otero Vich, en la que estaban sus padres, con las dudas de su primer libro a punto de publicarse, o la charla distendida en el bar del tren a Madrid o la presentación de su último libro en Salamanca, a la que también asistí. ¿Y Mariano Vaqueiro Rumbao? Yo lo conocí como compañero de curso en los jesuitas, cuando no podía ni imaginar que un día sería notario, pero cuando ya destacaba como hábil jugador de fútol. Mi correo se llenó ayer de pésames de los compañeros de promoción, que nos reunimos cada año más de medio siglo después, aunque ya no estará en el próximo encuentro. Como recuerda Manuel Vázquez, era una personalidad especial y en el fútbol colegial, un fino interior, que nos hizo disfrutar y admirarle con sus caneos, aunque no soportaba perder. No hace mucho más de un año que estuvo en mi casa y aún menos que compartímos conversación de terraza en la Plaza de la Constitución. Un aneurisma se lo llevó y a Alcántara una afección cardiorespiratoria. Quién le iba a decir a Vaqueiro, quién a Alcántara, sorprendidos los dos porque ninguno, que se sepa, estaba avisado por enfermedad letal alguna. Con Domingo, rezamos para que salga del coma.

Qué música la de los 60, 80 y 2000 en Vigo En 2008 mi caro Fernando Ferreira recogió el sonido yeyé de los 60 vigueses y presentó su bíblico libro Crónicas de Un Vig ye-ye, recorriendo la historia nada menos que de 95 grupos de esa etapa. Creo que fue en 2011 cuando mi también caro amigo Emilio Alonso presentó el suyo, Vigo, a 80 revolucións por minuto, un trabajo exhaustivo sobre la música de esa década fantástica. Poco después, a mi colega Víctor de las Heras le prologué su Vigo, a explosión dos 80 con grandes fotos de aquellas actuaciones. Ahora ya está a la venta Son da cidade (Editorial Galaxia), un libro pionero sobre la escena musical actual de la ciudad de Vigo, con textos de Pablo Vázquez e ilustraciones de Denis Carballás así como abundante material fotográfico, que recopila casi medio centenar de artistas vigueses de diversos estilos. Suerte, que uno haya sobrevivido a la de los 60, la de los 80 y ahora a la actual.