“Para dedicarse a la música hay que acostumbrarse al abismo”

Litus Ruiz y el vigués Pablo Novoa viajan al Festival de Cans este sábado para presentar el documental sobre el recorrido del primero: La historia de un cantante de pub. Caras conocidas por estar al frente de la banda de Buenafuente durante siete años, ofrecerán un concierto tras la presentación del film, centrado en los periplos del cantante en los últimos diez años en Madrid.

–Cuando se despidieron de la banda que les unía en el Late Motiv de Andreu Buenafuente lo hicieron pidiendo trabajo. ¿Han encontrado algo ya?

–Litus: Es increíble lo que ha dado de sí esa coña (ríe). Pero hablando en serio, creo que esos últimos meses en el programa fueron tristes y duros. Despedirte de algo tan bonito en tu vida es complicado. Pero la verdad es que había unos proyectos muy bonitos por hacer y no se iba a acabar el mundo. Pero la respuesta es sí, ya tenemos trabajo (ríe). Después de siete años, siete temporadas y casi mil programas creo que todos tenemos una sensación de satisfacción, felicidad y agradecimiento por lo que hemos vivido. Es evidente que no ha sido una anécdota en nuestras vidas, sino que es algo que llevaremos con nosotros para siempre.

–En línea con el relato del documental, ¿cómo de complicado es ganarse la vida con la música hoy en día?

–Novoa: La música es un arma de doble filo. Creo que todos los músicos tenemos en la cabeza que con llegar a fin de mes todo el año haciendo cosas que te gustan es suficiente. Poder vivir dignamente del arte es maravilloso. La gente dice ‘qué suerte tienes’, pero bueno, con matices. Cuando pintan vacas gordas es estupendo, pero cuando no, la cosa cambia. Es un terreno pantanoso. Hay mucha incertidumbre, nunca estás seguro de nada. Cuando pintan vacas flacas, es complicado. La maravilla es lograr mantenerse. Si eres Michael Jackson o Raphael, no tienes problema. El resto siempre nos movemos en esa alegría que te permite seguir haciendo cosas, pero bueno, siempre con pocas certezas de futuro. Este mundo es así.

–En una entrevista leí a Litus hablar de una suerte de conjunción de azar y trabajo. Quería preguntarle ¿cuánto hay de cada uno?

–L: Estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo. Tenemos que acostumbrarnos al abismo. No pedimos mucho más que llegar a fin de mes. Nuestro trabajo nos hace muy felices. Las giras se terminan y los trabajos también. Ahí es cuando tienes que volver a empezar, aunque no vuelves a la casilla de salida. De alguna manera hay un poso que se va creando.

–En su historia Litus, como en todas, ha habido momentos álgidos y otros que no lo han sido tanto. ¿Da aprensión ver todo eso en la pantalla de un cine?

–L: Lo vi hace poco en Terrassa y es muy emocionante verlo en el cine. Es un documental que se centra bastante en los últimos diez años en Madrid, pero sí que hay un inicio con unas imágenes preciosas de mi ciudad natal. Se cuenta cómo empezó todo, pero especialmente, esta última etapa.

–¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Cómo fue esa apertura de la intimidad?

–L: Esto fue obra de un chico que se llama Óscar Vilanova que vino al programa a hacer un reportaje con lo que ocurre detrás de las cámaras. Me sorprendió mucho. Era un chaval muy espabilado, imaginé que estaría estudiando la carrera, ¡pero resultó que tenía 17 años! No imaginaba que fuese tan joven. Se puso en contacto conmigo por redes y me dio muy buena onda. Me contaba que venía para Madrid a estudiar y fuimos quedando alguna vez. Me propuso hacer este documental y a mí me pareció fantástico. A medida que lo iba haciendo, vi como la cosa se iba haciendo cada vez más grande. Ha hecho un trabajo excelente. No ha parado de currar sin parar en un año.

-P: Es un tío muy talentoso. De esa gente que tiene una impronta y una energía tremenda. Creo que él ha sabido coger una parte muy bonita. Como cantante de pub, Litus se ha hecho todas las ‘divisiones’ de la música durante años. Tiene una experiencia enorme. Y estos últimos años en Madrid son como un final feliz. Gente con tanto talento que le ha puesto mucho esfuerzo y ves que es justo que llegue a donde está. El documental va un poco por ahí.

–¿Tienen ganas de venir a tocar al Festival de Cans? No sé si usted, Litus, ya conocía esto del agroglamour.

–L: No lo conocía y me hace muchísima ilusión. Además, Pablo y yo últimamente hacemos muchos conciertos a dúo y es una gozada. Poder ver el documental en el festival y luego hacer un bolo con Pablo es un planazo.

–P: Creo que Litus va a flipar bastante con la situación. El Festival de Cans es muy singular y muy bonito. Todos los años quiero ir, pero estos últimos no he podido ir ninguno. Llevo como cinco o seis años sin ir, así que me apetece especialmente. Es una situación perfecta para ver el documental de Litus y para tocar juntos.

–¿Cómo va a ser ese directo del sábado?

–P: Realmente el dúo es como una consecuencia natural de la banda de Late Motiv. Aquella banda se creó para hacer versiones y estar pegada al ambiente cómico del programa. Seguimos desarrollando y disfrutando y la banda decidió seguir. Creo que a partir de un verano en El Náutico de O Grove, no podía quedar toda la banda y a Litus y a mí nos apetecía seguir quedando. Así que las versiones que nos gusta hacer a los dos, las tocamos juntos. Y tenemos cada uno un papel. Él es el joven entusiasta (ríe).