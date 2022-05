Bryan Adams vuelve a España en julio para retomar su gira 'So Happy It Hurts', con la que promociona el nuevo disco del mismo nombre. Hace unos meses, en febrero, el cantante canadiense ofrecía dos actuaciones consecutivas primero en Madrid y al día siguiente en Barcelona (1 y 2 de febrero), en las que fueron sus primeras citas musicales en directo en nuestro país.

Estos meses está llevando su música por varias plazas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, un calendario con 17 bolos que concluirá el día 11 de julio en Cardiff, lugar donde cerrará su gira británica.

Desde allí, y tres días después, el reconocido artista internacional, que cuenta con 15 álbumes en su haber, realizará su primer desembarco español en Vigo. Será el próximo jueves 14 de julio, en el Complexo Deportivo das Travesas, y de ahí recalará en otras cuatro ciudades españolas: Mallorca, dentro del ciclo Legends Vips, el 17 de julio en el Golf d'Andratx; Valencia, el 19 de julio en Marina Sur; Illescas, el 22 de julio en el Espacio Escénico Cubierto; y Cádiz, el 23 de julio dentro del Music Festival de Sancti Petri.

Entradas a la venta, mañana

A pesar de que la de Vigo será su primera parada del verano en España, las entradas para la urbe olívica no se pondrán a la venta hasta 24 horas después de las del resto de actuaciones. De hecho, desde las diez horas de este miércoles 18 de mayo, los seguidores del cantante ya pueden comprar los tickets para acudir a sus actuaciones en directo en esas cuatro ciudades, a través en la web oficial de la gira, doctormusic.com, que abrirá su pasarela de pago para la cita viguesa mañana jueves, 19 de mayo.

De momento se desconoce el precio que tendrán las entradas para el concierto que Adams dará en el Pabellón das Travesas (con capacidad para 5.000 personas), pero ya se han desvelado las tarifas del resto de recintos españoles, (con algunas de sus zonas ya agotadas), que podrían ser una referencia de cuánto tendrán que rascarse los vigueses sus bolsillos.

No obstante, el formato de actuaciones y espacios de esas plazas presentan bastantes diferencias entre unas y otras, de ahí que, por ejemplo, en el campo de Golf de Mallorca, haya pases desde los 25 euros, en la zona que denominan 'Handicap', hasta los 550 euros en el área 'Legend Club', con precios intermedios de 55, 75 y 250 euros. Cádiz es otro de los lugares donde los precios se disparan hasta los 2.950 euros de los Palco VIP El Cielo de Sancti Petri, con capacidad para 6 personas, siendo la entrada individual más barata de 78,10 (hay cuatro tarifas intermedias más).

En el espacio Marina Sur de Valencia, hay tres precios: 55 euros, la entrada más económica, 65, la tarifa mayoritaria, y 90 euros la más cara. También hay tres zonas delimitadas por precio en Illescas (Toledo), donde los tickets cuestan 55 euros, 60 y 65 euros. Teniendo en cuenta que el recinto manchego (con capacidad para 5.830 localidades) es el más similar al vigués, se preve que los precios oscilen también entre esas cifras, aunque todo irá en función de cuántas zonas se delimiten para el bolo del canadiense.

'Playlist', también con grandes exitos

En esta gira, además de las nuevas canciones, Adams no deja fuera de su 'playlist' los grandes éxitos que marcan una carrera de cuatro décadas de 'hits' bien conocidos por todos como "Please Forgive Me", "All for Love", o "(Everything I Do) I Do It For You".

Bryan Adams ha vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, y cuenta con numerosos reconocimiento y premios, incluidas tres nominaciones a los Óscar, cinco nominaciones a los Globos de Oro y un Premio Grammy.