Atentos todos a los que os han educado con la Biblia como referencia y texto canónico, como un meteorito de inéditas revelaciones caído del cielo, como si fuera un acto definitivo de la manifestación de Dios sobre la tierra. Atentos a mañana miércoles porque en Vigo y en la Casa del Libro podéis vivir un momento esclarecedor de vuestra vida en torno al significado de estos textos considerados sagrados. Allí, a las siete y media de la tarde, presentará su último libro Antonio Piñero, reputado como uno de los mayores estudiosos de la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo, y en general en lengua y literatura del cristianismo primitivo analizadas desde una perspectiva no confesional. Siempre habréis oído interpretaciones a la luz de la fe; aquí, a la luz de la historia y de la lectura de los textos en su idioma original. Ahí presentaremos su obra magna Los libros del Nuevo Testamento el filósofo Juan Currás, que como tal estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas y yo mismo para aligerar y dar más levedad a tema tan denso. Piñero es un chipionés que ha vivido allá donde sus estudios le han llevado por el mundo pero que tenemos la suerte de que resida en los últimos años en Baiona.

Adiós a Luis Alcántara

Aunque no lo buscara, me gustaba encontrarlo y disfrutar de su alegría, su humor y su ingenio. ¿Cómo estará su madre, nuestra querida Mucha, con la que vivía en los últimos tiempos y que tantos años llevó a pulso el teatro García Barbón? ¿Cómo sus hijos Luis, Brenda y Xácome? Hablo de Luis Alcántara, que se nos ha ido hace días por una afección cardiorespiratoria y que, últimamente, sobre todo tras esa pandemia que arrasó con su brillante empresa de publicidad, se dejaba ver mucho menos, en parte afectado por esa debacle que, sumada a internet y su masa de influencers baratos, dio puntilla al mundo publicitario clásico. Hablo de un pintor de mucho merecimiento, de un creativo que llevó grandes firmas, de un tipo refinado y sensible, marcado por sus años juveniles en París, de un gran comunicador con miles de seguidores en su blog, de una gran sensibilidad para entender las señales verbales o visuales... hablamos de un amigo querido que se nos fue y de una gran pérdida para la ciudad.

Eles transportan a morte

Una cita con una película premiada de cuño gallego, dirigida por la gallega Helena Girón y Samuel Delgado y producida por la incombustible guardense Beli Martínez. En los cines de la Plaza Elíptica y Gran Vía.