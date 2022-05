Nueva agresión de madrugada: detenido un menor por golpear y enviar a la UCI a otro

Las agresiones protagonizadas por jóvenes en plena calle en zonas de marcha de Vigo se suceden un fin de semana tras otro. En los últimos meses se registraron varios casos de especial gravedad. Y el último de estas características se produjo la madrugada del pasado viernes para el sábado en el ámbito de Montero Ríos, cuando un menor de 15 años de edad fue detenido por presuntamente golpear y arrojar al suelo a otro, de 17, que, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza, tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde permanecía el sábado, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado. Al parecer, la víctima se habría precipitado en una zona de escaleras.

La Policía Nacional, que fue quien realizó la detención, se ha hecho cargo de la investigación. Los hechos, según informaron fuentes oficiales de la comisaría de Vigo, se produjeron en torno a las 01.30 horas en esa céntrica calle viguesa, cuando ambos jóvenes se cruzaron y habrían tenido un encontronazo. No trascendió si se conocían o no. Uno de ellos, el de 15 años, acabó golpeando al otro en la cara y éste último se precipitó al suelo, sufriendo las lesiones que conllevaron su traslado en estado grave al centro sanitario vigués. Dado que el presunto agresor no ha alcanzado la mayoría de edad, el caso compete a la Fiscalía de Menores.

Precisamente esa misma madrugada y en las proximidades, en la praza da Estrela, también tuvo que intervenir la Policía Local por una pelea violenta registrada en el botellón que se estaba celebrando allí, motivada por el intento de robo de un altavoz. Lo cierto es que este tipo de trifulcas se han disparado. La última estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, la relativa al año 2021, arroja que tras el lógico descenso de casos que hubo durante la época del confinamiento al que obligó el coronavirus, las agresiones y peleas crecieron un 45%. El de lesiones precisamente uno de los delitos que más aumentó en la ciudad olívica.

Además del registrado este fin de semana que obligó a la hospitalización de este menor, entre los casos más graves de las últimos meses está la paliza sufrida por dos jóvenes en enero en la calle Hernán Cortés cerca de María Berdiales, causa por la que están investigados judicialmente dos futbolistas ourensanos –uno de ellos ingresó en prisión pero ya está en libertad provisional–. Ese mismo mes otra reyerta nocturna en Churruca derivó en el encarcelamiento de otro varón, natural de la República Dominicana, por apuñalar y herir a dos chicos. Y en marzo un menor fue hospitalizado, teniendo que ser tratado por un cirujano maxilofacial, tras ser atacado en la praza da Princesa al intentar mediar en un altercado entre un amigo suyo y el agresor.

La causa judicial de la paliza de enero, a la espera del informe forense

Una de las agresiones que tuvo mayor repercusión mediática este año fue la sufrida en enero por dos jóvenes en la calle Hernán Cortés. El Juzgado de Instrucción 8 de Vigo mantiene investigados a dos futbolistas de Ourense como presuntos autores de la paliza, que fue grabada con teléfono móvil por un vecino. El principal imputado, Gregorio G.R., ingresó en prisión provisional, pero posteriormente el juez lo dejó libre al determinarse que las lesiones no habían puesto en riesgo vital al herido más grave. Dicho auto fue ratificado tras recurrir las acusaciones particulares. La causa está ahora a la espera del informe de los forenses sobre el tiempo de curación de las lesiones y las posibles secuelas.