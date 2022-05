“Esta noche en Vigo montaremos una verbena”

Casi nadie apostaba por ellos, sin embargo, desde que colgaron sus primeros temas en una plataforma, enseguida se volvieron virales. Cinco discos después aterrizan esta noche en el Auditorio Mar de Vigo con “Matadero 5”, su último disco, con el que rompen por completo con el estilo que tenían acostumbrados a sus seguidores. Hace semanas que no hay una sola entrada para su concierto de hoy, en el que prometen montar una verbena, tal y como definen a su último trabajo. Taburete habla para FARO horas antes de subirse al escenario olívico.

–Boleros, rancheras o flamenco son los estilos que se pueden escuchar en “Matadero 5”, su último álbum de estudio, ¿a qué se debe ese cambio?

–Nos gusta mucho variar y sobre todo probar cosas nuevas. No nos ponemos límites. Decidimos mezclar, hacer colaboraciones y este es el resultado.

–¿Estamos ante un nuevo Taburete?

–No sé si nuevo pero sí evolucionado. Nuestros dos primeros discos eran más acústicos y los siguientes más pop y rock. En este se abre una etapa de cambios. No nos gusta quedarnos en la zona de confort. Jugar con la música y si una canción nos encaja hacerla electrónica u otra flamenca, hacerlo. Y creemos que se refleja en el disco.

–Galicia siempre les ha recibido con los brazos abiertos y a lo largo del año tienen muchas actuaciones por aquí, ¿a qué creen que se debe?

–Es increíble. Después de Madrid y Barcelona es el tercer destino al que más venimos y donde llenamos más. Nos encanta Galicia. Nuestro manager, Pucho, tiene una casa en Sanxenxo y mi familia (Antón) es de Corrubedo. Así que las Rías Baixas son nuestra segunda casa.

–¿Qué podemos esperar esta noche de este nuevo Taburete?

–Pues lo que se crea en las verbenas. Eso es lo que va a pasar. Ese ambiente de karaoke y fiesta que tanto nos gusta y que tanto necesitábamos. Esa atmósfera que se crea en los pueblos que no es comparable con nada. Actuaremos sin vergüenza, como siempre intentamos. Pero seguro será un concierto inolvidable.

–¿Qué sucede en vuestros espectáculos que los hace tan adictivos para sus seguidores?

–Sucede que no hay diferencias. Somos un grupo de chavales a los que le gusta hacer música. Y el público se identifica porque nosotros no somos mejores por estar cantando. No tenemos la sensación de estar nosotros aquí arriba y ellos ahí abajo. En ese momento somos uno y no hay más. Disfrutar, nada más.

–Durante la pandemia, la música sufrió un duro varapalo. Muchos compañeros suyos se vieron obligados a cancelar conciertos, ¿cómo lo han sobrellevado ustedes desde el punto de vista psicológico y también económico?

–Afortunadamente nosotros no tuvimos que cancelar muchas actuaciones. y pudimos hacer conciertos con menos aforo y sentados. Queremos pensar que le dimos esperanza a la gente. Anímicamente, por suerte no tuvimos que lamentar muertes de personas cercanas. Económicamente, es lo menos importante para nosotros, sinceramente. Primero, la salud.

–¿Tienen miedo a que todo esto de la música se acabe?

–Los grupos se consagraban hace años, ahora parece que todo es más de usar y tirar; lo difícil no es hacer un tema que cante todo el mundo, sino mantenerse. Claro que hay miedo. Es verdad que ahora hemos sacado otro disco y está gustando muchísimo. Pero puede haber un momento en el que la inspiración baje y ese sería el único problema: dejar de hacer canciones que conecten con la gente. De momento estamos tranquilos.

–¿Cuáles son los planes para después del concierto?

–Comeremos en un mesón en el que siempre solemos parar en Vigo, luego concierto y después saldremos algo por los locales de la zona como siempre solemos hacer. Nos encanta pulsar lo que sucede en los pubs de las ciudades que visitamos. Cuál es la música que suena y conocer a la gente de esa zona. Y por supuesto, comer mucho marisco, nos encanta y Vigo es de los mejores lugares para hacerlo.