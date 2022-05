La vecina de Vigo asesinada por su marido, vista por sus compañeras del Berbés: "Era la alegría del mercado"

En el Mercado do Berbés de Vigo se respira cierto aire de conmoción. El asesinato machista de Clotilde R., histórica pescantina de la plaza, ha dejado anonadadas a sus antiguas compañeras: "Era una persona brillante y una compañera excepcional", recuerda una de las más veteranas. Es un denominador común en los testimonios de quienes la recuerdan que "era la alegría del mercado". En más de cuarenta años de historia en la plaza del Casco Vello hubo momentos álgidos y otros no tanto: "En las épocas que peor estábamos, que menos gente había, ella era capaz de animarnos a todas. Se ponía a cantar y a bailar y al final lo conseguía", apunta otra de las pescaderas que todavía no ha asimilado la magnitud del crimen.

Su capacidad de esfuerzo y su trabajo duro siempre llamó la atención de todo el mercado: "En el puesto tenía una obsesión por la limpieza envidiable y además era una de las que más madrugaba, antes de las tres ya estaba en la lonja", recuerdan. Y es que ese carácter afable unido a su trabajo profesional hacía que tuviese una clientela muy fiel: "De las mejores sin duda, conseguía vender mucho pescado precisamente por lo bien que trataba a la gente y por lo limpio que lo tenía todo", apunta otra que también compartió profesión junto a ella mucho tiempo. Los comienzos de su profesión Pero Clotilde no siempre tuvo un puesto en el mercado. Tuvo que ganárselo desde abajo y trabajar más duro si cabe en los comienzos para lograrlo. Alguna de sus compañeras más veteranas vivió aquel proceso: "Ela ao principio de todo non tiña posto aquí, andaba a cargar peixe dende a lonxa da ribeira aos carros que ao traían ao mercado". Pero cuando pudo ahorrar lo suficiente y se presentó la oportunidad de coger un puesto que había quedado libre, no dudó en hacerlo. Desde entonces, se convirtió en una de las caras más reconocidas del mercado y, con ese cariño, la recuerdan todas las que convivieron con ella y todavía siguen.