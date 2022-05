Los hoteles anticipan el tirón del verano con llenos en el congreso nacional de urgencias y Navanti

Los hoteles de Vigo se frotan las manos a la espera de Navalia –24, 25 y 26 de mayo– y del XXXII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias SEMES 2022 –8, 9 y 10 de junio–. Son las dos fechas que allanarán el camino del gremio hasta la llegada del verano, que se espera mejor que el de 2021 sin la gran mayoría de las restricciones anti-COVID y con el cartel de la gran ciudad española con más banderas azules en sus playas –11 tras sumarse Santa Baia–. Ambas citas ya llenan numerosas plazas del sector. Son agua de mayo tras varios meses a medio gas, con excepciones puntuales como la Reconquista, la Semana Santa o el puente por el Día del Trabajador y de la Comunidad de Madrid, celebrados hace casi dos semanas.

“Suponen un impulso importante después del año que estamos padeciendo”, reflexiona el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira. Reconoce que Navalia es un “buen colchón” que tiene cada vez más tirón y ayudará a cicatrizar parte de las heridas del gremio, gravemente dañado por el COVID. En su hotel, Los Galeones, está completo para el 24 de mayo y “quedan pocas habitaciones” para el resto de días. Se nota que la industria naval tiene ganas de esta feria, que regresa cuatro años después –se celebra cada dos, pero se canceló en 2020 por la pandemia.

Cita, además, el XXXII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias SEMES 2022, que “ayudará a llenar los hoteles de la ciudad y de los alrededores”, así como el verano, animado por los arenales con bandera azul, las islas Cíes, el Vigo SeaFest –del 7 al 10 de julio– o el festival O Marisquiño –del 12 al 14 de agosto–. Las previsiones apuntan a una época estival al nivel de las mejores temporadas, con cifras de ocupación récord en las Rías Baixas: más de un 90% en julio y agosto. Vigo, Cangas, Baiona y Nigrán aglutinan ya más de un 60% de reservas de viviendas vacacionales para esos dos meses, según los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

En el Hotel Maroa, Navalia les saca una sonrisa de oreja a oreja. Ya no tienen casi plazas para las fechas de la feria. “Solo nos quedan tres habitaciones el lunes. De jueves –último día de la cita– para viernes, el porcentaje de reservas es del 60%”, destacaban ayer a mediodía. “El éxito de Navalia siempre es tremendo. Pasa lo mismo con Conxemar”, indicaban antes de concretar que también cuelgan ya el cartel de completo para los días del XXXII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias SEMES 2022, evento en el que participarán unas 4.000 personas. Contará con más de 140 actividades, 73 talleres y 50 mesas.

Situación similar vive el Hotel Hesperia. “Tenemos llenas las habitaciones el 23 y el 24. El 25 y el 26, estamos con porcentajes de reserva altos. Tiene mucho tirón Navalia”, reconocían ayer. También se beneficiarán a lo grande del congreso sanitario, que es “muy potente” para este complejo hotelero, uno de los más grandes de la ciudad: ya están llenos para las fechas del evento. En el Hotel Zenit, más de lo mismo: “Para los días de Navalia, ya no hay habitaciones. Estamos llenos”. Y el Hotel Bahía, igual, según reconoce su dueño, César Sánchez-Ballesteros, también presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos): “Esperamos cifras buenas para verano al ser Año Santo, pero los márgenes se van a resentir por los costes laborales, de la energía y de las materias primas”.

El Hotel Ciudad de Vigo ya no tiene huecos para el 23, 24 y 25 de mayo. Para el 26, las reservas están al 70%. Esperan empezar a funcionar con más ritmo a partir del 18 de este mes. No esperan grandes porcentajes de ocupación para el puente de las Letras Galegas, que, al ser autonómico, “no genera demasiado movimiento”, aunque no lo dan por perdido a la espera de las reservas de última hora. “Es como un fin de semana normal”, apunta Pereira. Algunos hoteles sí tendrán buenos datos: en el Hesperia, prevén llenar o estar cerca del 100% el sábado.

Los pisos turísticos sí notarán el puente, con reservas al 75%, pero no de la misma forma las ferias y congresos, más vinculados a hoteles.