Hablan las compañeras de la vecina de Teis asesinada: “Era la alegría del mercado”

A medida que pasan las horas, cada vez más personas del entorno de Clotilde Rodríguez, la vecina de Teis asesinada presuntamente a manos de su pareja este miércoles en Tenerife han salido a hablar para honrar su memoria. Este periódico ha podido hablar con algunas de sus compañeras del Mercado do Berbés donde trabajó durante más de veinticinco años con un puesto de venta de pescado y marisco.

Entre los testimonios recabados, solo ha habido palabras de cariño. En casi tres décadas de historia, en la plaza de abastos del Casco Vello hubo momentos álgidos y otros que no lo fueron tanto: “En las épocas que peor estábamos, que menos gente había, ella era capaz de animarnos a todas. Se ponía a cantar y a bailar y al final conseguía subirnos la moral”, apunta una de las pescaderas que todavía no ha asimilado la magnitud del crimen.

Para quienes la conocieron en su puesto, Clotilde, de 82 años, era “una persona brillante y una compañera excepcional”, recuerda una de las pescantinas más veteranas. Y ese es precisamente el denominador común entre los testimonios de quienes la recuerdan: “Era la alegría del mercado”. Su capacidad de esfuerzo y su trabajo duro siempre llamó la atención de todas las compañeras: “En el puesto tenía una obsesión por la limpieza envidiable y además era una de las que más madrugaba, antes de las tres de la mañana ya estaba en la lonja”, recuerdan.

Y es que ese carácter afable unido a su trabajo profesional hacía que tuviese una clientela muy fiel: “De las mejores sin duda, conseguía vender mucho pescado precisamente por lo bien que trataba a la gente y por lo limpio que lo tenía todo”, apunta otra que también compartió profesión junto a ella mucho tiempo.

Pero Clotilde no siempre tuvo un puesto en el mercado. Tuvo que ganárselo desde abajo y trabajar más duro si cabe en los comienzos para lograrlo. Alguna de sus compañeras más veteranas vivió aquel proceso: “Ela ao principio de todo non tiña posto aquí, andaba a cargar peixe dende a lonxa da ribeira aos carros que o traían ao mercado”. Cuando pudo ahorrar lo suficiente y se presentó la oportunidad de coger un puesto que había quedado libre, no dudó en hacerlo. Desde entonces, se convirtió en una de las caras más reconocidas del mercado y, con ese cariño, la recuerdan todas las que convivieron con ella y todavía hoy siguen abasteciendo de productos del mar a los vecinos y vecinas del Casco Vello.

El presunto asesino comparece mañana ante el juez en Tenerife

Fuentes cercanas a la investigación en el municipio tinerfeño de Arona confirman que el presunto autor del asesinato, Ángel M., de 83 años y natural de Chapela, pasará este sábado a primera hora a disposición judicial tras dos días detenido en los calabozos de la Policía Nacional del Sur de Tenerife. Tendrá que comparecer hoy alrededor de las 8.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 1 del partido de Arona. Las mismas fuentes ven probable que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictamine prisión provisional para el octogenario.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Canarias confirman que los profesionales de la Policía Nacional investigan el caso como un presunto asesinato por violencia machista. El decimocuarto en lo que va de año. En cuanto ha trascendido la información, la ministra de Igualdad, Irene Montero también condenó enérgicamente el asesinato: WPara acabar con el machismo necesitamos educación sexual integral y no validar los discursos negacionistas de la violencia estructural contra las mujeres”.

14 mujeres han sido asesinadas por violencia de género este 2022. Para acabar con el machismo necesitamos educación sexual integral y no validar los discursos negacionistas de la violencia estructural contra las mujeres.#NiUnaMenos https://t.co/EcHzmwFWzh — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de mayo de 2022

Clotilde será enterrada la próxima semana aunque todavía se desconoce si en Vigo o en Tenerife.