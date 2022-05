Alfonso Posada, inolvidable para el atletismo vigués

No me resisto a que esta sección no se haga eco del pesar por su fallecimiento. Hablo de Alfonso Posada. Yo crecí oyendo ese nombre en el deporte de Vigo o leyéndolo en las páginas de atletismo de FARO con su seudónimo G. Reyes. Lo conocí poco, solo para intuir su carácter abierto y afable, pero fue Franco Cobas quien me puso a este entrenador en su sitio estelar. Claro, Franco lo conoció bien porque trabajó en ese otrora imperio que era Casa Mar del que Posada fue Secretario General durante medio siglo. Mucha memoria habrá dejado este promotor y cronista del atletismo vigués desde la primera sección del Celta en la que fichó al mismo Franco, lo que le permitió correr con Carlos Pérez –que está compungido–, Javier A. Salgado y su mujer Loli García, Manuel A. Alonso, Estanis Durán, Rubén Sanmartín y su hermana, Carlos Adán, Ramón Sánchez, Rafa García, Germade, Viñas, Quinteiro, Magariños, Rivas… y otros muchos. Todos lo consideran un personaje imprescindible en la historia del atletismo vigués y gran mecenas de muchos a los que ayudó en sus inicios incluso económicamente. Lo saben bien otros colegas suyos con los que compartió proyectos como Alfonso Ortega, Rodrigo Cuadrado (padre), Manolo González-Alegre y otros históricos directivos.

Entreculturas, de concierto ¿Recordáis que el 22 de diciembre pasado, la ong Entreculturas iba a celebrar el tradicional concierto solidario de Navidad en La Fábrica de Chocolate? Se suspendió 48 horas antes debido a la alta incidencia de COVID en aquel momento. Me dice su coordinador para Galicia y Asturias, el vigués José Luis Barreiro, que ahora lo retoman y la nueva cita será el próximo lunes 16 de mayo en La Fábrica (21.00). Apuntad para no olvidaros. Un buen día para arrimar el hombro con esta ong dedicada a la cooperación para el desarrollo, con proyectos en marcha en una Amazonia devastada, y al tiempo disfrutar porque es víspera de festivo. Y por 7 euros en taquilla veréis a cuatro artistazas locales (Law, Lina Singing, Carla Lourdes y Tinta). Y una cita con la Biblia Será el miércoles, 18, a las 19.30 en la Casa del Libro. Los que tengáis interés por la veracidad y significados de la Biblia desde un punto de vista no confesional tenéis una cita con Antonio Piñero, máxima autoridad en España en estudios bíblicos y la presentación de su monumental obra “Los libros del Nuevo Testamento”. ¿Queréis saber sobre el estudio de ese texto bíblico que formó parte de nuestra educación, y de su trasfondo histórico desde la visión de quien no se declara creyente? Apuntad en vuestra agenda.